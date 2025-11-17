Cinco municipios salmantinos, en la carrera por el toro gigante La estructura, de 300 metros de altura, sería un reclamo turístico y comercial. Ledesma, Ciudad Rodrigo, Vitigudino, Peralejos de Abajo y El Maíllo han mostrado también su interés

D. S. Peralejos de Abajo Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:15

La iniciativa de encontrar un municipio en el que llevar a cabo la idea de construir una imponente escultura de un toro bravo de más de 300 metros de altura, impulsada por la Academia Española de Tauromaquia, sigue sumando candidatos para acoger esta, cuanto menos, curiosa propuesta. La lista de localidades interesadas incluye municipios de toda la geografía española y cinco charros: Ciudad Rodrigo —que fue el primero en mostrar interés en la idea—, Ledesma, Vitigudino, El Maíllo y Peralejos de Abajo, en la comarca vitigudinense.

Precisamente, este pueblo es uno de los más pequeños que forman parte de esta carrera por hacerse con «la Torre Eiffel española», como definen desde la Academia Española de Tauromaquia este proyecto. El alcalde de Peralejos de Abajo, Alfonso Castilla, explica a LA GACETA que la información de este toro gigante «me llegó por terceras personas; me puse en contacto con la academia, me explicaron el proyecto y me pareció interesante, no solo para nuestro pueblo, también para nuestra comarca y provincia, tan necesitadas de proyectos ambiciosos». El regidor municipal ha enviado la documentación requerida, así como posibles emplazamientos.

Castilla apunta que «soy realista» por las circunstancias y ubicación de su municipio, «pero vamos a luchar por ello, porque esto va más allá de la altura. Será un reclamo turístico, por supuesto, pero me comentan que lleva aparejada una serie de inversiones, de negocios, de tiendas, que serían un revulsivo para nuestra tierra», destaca el alcalde. La candidatura de Peralejos de Abajo les ha sorprendido «porque no esperaban que un ayuntamiento tan pequeño se haya lanzado a esta aventura. No creo que haya muchos más como nosotros», comenta Alfonso Castilla.

Un proyecto faraónico

Esta iniciativa de la academia consiste en la construcción de un imponente astado de 300 metros de altura para convertirlo en «el principal icono turístico de España y uno de los mayores reclamos internacionales de todos los tiempos». En su interior contaría con tiendas, negocios o un mirador. Según la Academia Española de Tauromaquia, la inversión «es exclusivamente privada, sin coste para el erario público y, a cambio, solo sería necesaria la cesión del suelo público necesario»