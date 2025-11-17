Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 17 de noviembre

Tímida subida de 1 euros para la cebada, el centeno y el triticale

Isabel Alonso

Isabel Alonso

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:46

La Lonja de Salamanca ha comenzado la semana con el cereal «más estabilizado» ante el aumento de las previsiones mundiales, lo que ha reducido las subidas a 1 europara la cebada, la avena y el centeno.

Durante el debate, los agricultores han pedido seguir incrementando todos los precios, especialmente el de la cebada, algo a lo que se han negado los almacenistas aludiendo a la fuerte bajada internacional que se ha producido tras el último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

«Hay que tener mucho cuidado con los que hacemos», se ha escuchado en el lado de los compradores, que también han destacado el aumento de oferta en el mercado por las liquidaciones típicas de final de año.

En cuanto a la paja, la mesa ha optado por una repetición de precios frente a las subidas de 2 euros que han pedido los agricultores. «A menos de 40 euros nadie que la tenga apilada la va a vender», han advertido.

Más tranquilo ha sido el debate del ovino, donde han repetido todas las categorías de lechazos, a pesar de que las compras de cara a las próximas fiestas ya han empezado. «No nos puede pasar lo que otros años y subirlos el día de Navidad», han insistido desde la bancada productora, que finalmente ha estado de acuerdo con no tocar la tablilla de cotizaciones.

Las subidas esta semana han vuelto a ser para los corderos, donde sí se nota más demanda, y han ido desde los 15 céntimos de los animales de 15 a 19 kilos hasta los 25 céntimos de los de 19 a 34.

Y tranquila también ha sido la mesa del vacuno de carne, donde han vuelto a repetir añojos, terneras y vacas. El miedo y la incertidumbre por la dermatosis nodular comienza a desaparecer, como han reconocido los compradores, que también han recordado que la tablilla de precios sigue desfasada.

Donde sí ha habido cambios ha sido en el precio de los terneros de vida, donde después de varias semanas de repetición hoy han subido 2 céntimos los animales extra y de primera categoría porque la oferta continúa siendo limitada en el campo.

