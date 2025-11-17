Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Federico Bueno y Mili Pizarro presentan la Feria de Empleo. LAYA

La Feria de Empleo de la Universidad atrae a 70 empresas y ofrecerá 200 puestos de trabajo

La institución celebra la vigesimosexta edición de un evento que se centrará también en la preparación de los estudiantes para las dinámicas y entrevistas de empleo

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:03

La Universidad de Salamanca celebrará del 19 al 28 de noviembre la vigesimosexta edición de la Feria de Empleo, una iniciativa que se ha convertido en un importante espacio de formación, búsqueda de empleo y demanda de puestos de trabajo.

El vicerrector de Transferencia, Federico Bueno, ha avanzado que en esta edición participarán al menos 70 empresas con el requisito de que para estar presentes en la feria tienen que tener ofertas activas de empleo. En concreto, ha detallado que para esta edición se presentan 100 ofertas para más de 200 puestos de trabajo dirigidas preferentemente a universitarios o recién egresados.

La directora del Servicio de Inserción (SIPPE), Mili Pizarro, ha detallado que cada vez las ofertas de trabajo van dirigidas a más titulaciones, aunque el grueso se encuentran en el ámbito de las TIC, el sector empresarial, así como de las facultades de Psicología, Enfermería, Trabajo Social o Magisterio.

Junto a las ofertas de empleo, Pizarro también ha incidido en el «kit de búsqueda de empleo', una serie de iniciativas dirigidas a que los estudiantes adquieran habilidades para ir más preparados a entrevistas de trabajo o saber cómo enfrentarse a dinámicas que cada vez se están extendiendo más en las empresas como los 'scape room'.

Las personas interesadas en participar en las actividades o postular a las ofertas pueden hacerlo a través de la web oficial: http://feriaempleo.usal.es

La responsable de Empleo ha recordado las buenas cifras de inserción laboral que tienen los egresados de la Universidad obtenido a través de las respuestas a las encuestas de calidad que se hacen desde su departamento. En concreto, ha detallado que en los estudios de grado más del 80 % de los alumnos obtienen un empleo, cifra que aumenta entre el 84 y el 86 % en los estudios de máster.

