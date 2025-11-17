Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Montaje del gran árbol en la Plaza Mayor.

El gran árbol empieza a tomar la Plaza Mayor

Ya se descargan las piezas de uno de los adornos estrella de la Navidad en Salamanca

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:50

Las piezas del gran árbol que decorará la Plaza Mayor esta Navidad se han descargado a primera hora de la mañana de este lunes.

Arranca así el montaje de uno de los elementos más destacados de la decoración salmantina, un enorme abeto de 23 metros de alto desde el que se proyectará un espectáculo de luz y sonido.

Por segundo año consecutivo este elemento acaparará la atención de salmantinos y turistas. Como novedad, la proyección sobre las fachadas del monumento estará protagonizada por el astronauta de la Catedral.

