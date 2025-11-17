Carbayo presume del CEFOL, «la puerta fiable de acceso al mercado laboral» El alcalde asegura que en el Centro de Formación y Orientación Laboral «los proyectos se convierten en realidades»

El alcalde, Carlos García Carbayo, saluda a Emiliano Tapia este lunes en la Casa de la Mujer, que ha acogido las Jornadas de Emprendimiento desde la Economía social

Belén Hernández Salamanca Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:03 Comenta Compartir

«Los empresarios acuden cada semana al Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) porque es una puerta fiable de acceso al mercado laboral». Así ha definido el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el éxito de este servicio municipal durante las Jornadas «El emprendimiento desde la economía social» que se desarrollan este lunes en la Casa de la Mujer dentro del programa Laboris Helmántica.

Carbayo ya destacado que el Ayuntamiento ha sido pionero en traducir proyectos de inserción laboral en «realidades».

«Esto es porque estas empresas de economía social, estas personas que están aquí, cada día son más ambiciosas, han querido ampliar los ámbitos de su actividad y nos lo han puesto muy fácil para que desde el Ayuntamiento vayamos ampliando progresivamente todo este campo de actuación», ha añadido en relación a la Unión de Cooperativas Owen, Por Siete, La encina, Alter Eco, Salarca, y Aspodes, entre otros.

Hay que reseñar que Laboris Helmántica es un proyecto que ofrece formación y oportunidades de empleo principalmente a personas paradas de larga duración; mayores de 45 años, en particular mujeres; y personas con una discapacidad igual o superior al 33%, se desarrollará hasta diciembre de 2026 y cuenta con un presupuesto total de 1.538.965,57 euros.

El 60% (923.379,34 euros) corresponden a ayudas del Fondo Social Europeo Plus previstas en el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso) del periodo de programación 2021-2027, y el 40% restante (615.586,23 euros) es aportado por el Ayuntamiento de Salamanca.

Durante la jornada se han puesto de manifiesto los primeros resultados de Laboris Helmántica. Diez de las primeras 42 personas que han completado una acción formativa ya han encontrado un puesto de trabajo y el resto están en proceso de realización de entrevistas con empresas de la ciudad, tal y como ha destacado el regidor.

En la actualidad están en marcha otras cuatro acciones formativas con 51 becas remuneradas, y en proceso de presentación de solicitudes hasta final de año cinco cursos para 75 becas remuneradas. Todos los detalles se pueden consultar en la página web https://www.aytosalamanca.es/en/w/laboris-helmántica.

Carbayo ha añadió que «detrás de todos estos números hay personas. Hay segundas oportunidades, hay historias de superación. Esto es lo que pretendemos en el Ayuntamiento de Salamanca a través del Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL). Que todas las personas que acuden hasta allí con esperanza e ilusión, con ganas de trabajar, puedan encontrar un empleo para así mejorar su calidad de vida y, sobre todo, poder desarrollar su proyecto de vida en Salamanca».

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento ha dado este 2025 un fuerte impulso a la formación laboral, que se ha cuadruplicado respecto al año anterior, con un total de 2.000 personas beneficiadas, para poder atender la demanda de trabajadores que realizan las empresas de Salamanca, pues el CEFOL «se ha convertido en una puerta fiable de acceso al mercado laboral» y en un ejemplo en toda Castilla y León por sus instalaciones. En este sentido, recordó que se están ampliando con un nuevo espacio para cursos de hostelería y una nueva nave para cursos relacionados con la atención en el hogar.

Todo ello contribuye a que Salamanca sea una ciudad de oportunidades. «Estamos construyendo un nuevo modelo productivo centrado en la logística, la investigación, la innovación y el desarrollo, sin dejar de lado sectores tradicionales como la construcción y el sector servicios relacionado con el turismo. Así pues, se está generando en Salamanca un tejido productivo con incidencia en todos los sectores. Lo demuestran los datos de creación de empleo que se conocen cada mes y el crecimiento de habitantes de la ciudad durante los últimos años. Ya somos más de 146.000 habitantes, el mejor dato desde el año 2015», concluyó Carbayo.