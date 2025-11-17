César Lumbreras alerta del fin de la PAC si su presupuesto deja de ser «sagrado» El especialista en Política Agraria habló este lunes sobre la situación actual de la PAC en el Foro GACETA de Agricultura

Clara Delgado Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:57 Comenta Compartir

El especialista en Política Agraria, César Lumbreras, director del programa «Agropopular» de la Cadena Cope y colaborador de LA GACETA, aseguró este lunes que «estamos ante el fin de la Política Agraria Común (PAC), si triunfan las propuestas que ha presentado la Comisión Europea, porque hasta ahora el dinero que se fijaba para financiar la política agraria común era sagrado y no se tocaba durante siete años. Con estas propuestas, ese carácter desaparecería», explicó este lunes durante el Foro GACETA, celebrado en el Casino.

Según Lumbreras, la razón fundamental del fin de la PAC erradicaría en esta propuesta presentada por la Comisión Europea «con la que ese dinero se metería en un fondo común, junto a los fondos de cohesión y los fondos estructurales. Incluso puede haber trasvase de unas partidas a otras, con lo cual el dinero de la PAC deja de tener carácter sagrado».

Por otro lado, también hizo hincapié en la reducción de dinero que propone la Comisión Europea para la PAC, una rebaja superior al 20 % en relación con las cifras actuales, «a lo que también hay que sumar la inflación», dijo.

En tercer lugar, otra de las razones que se sumaría a este posible fin de la PAC sería «un nuevo paso en el proceso de renacionalización de la PAC que se inició con reformas anteriores y que supone dejar más libertad a los Estados miembros para que hagan las cosas como ellos consideren oportunas», añadió, recordando que perdería esa fe común que la caracteriza.

Lumbreras también destacó el contexto en el que se desarrolla todo esto, un contexto de comienzo de negociaciones en el que la primera cita será el próximo mes de diciembre con la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Una cumbre en la que, como señaló, hay que abordar cómo se llenarán las arcas públicas de dinero para el marco presupuestario, algo a lo que deberán responder los jefes de estado. «Una vez se haya establecido la cantidad de dinero de las arcas, hay que hablar de cómo se distribuye», destacó, explicando que si se quiere invertir dinero para algunas de las prioridades de la Unión Europea, habría que «recortar dinero de las partidas actuales, entre las que se encuentra la Política Agraria Común». Como señaló, el ministro Luis Planas, se ha mostrado en contra del recorte de dinero de la PAC, «pero no ha dicho su posición en cuanto si quiere aportar más dinero a las arcas comunitarias». «El Gobierno lo que quiere es tener margen de maniobra para distribuir el dinero como mejor le venga», señaló, un punto en el que entrarían en juego las competencias de las comunidades autónomas.

Como destacó, la PAC también juega un papel importante en los consumidores. «La PAC se crea en un contexto de posguerra, con el objetivo de tener la cantidad de alimentos suficientes, de calidad contrastada, a precios remuneradores para los agricultores y a precios asequibles para los consumidores», reconoció. «El propio sector no hace el hincapié suficiente en que los consumidores se ven beneficiados por la PAC», añadió. Como señaló, los precios de los alimentos han subido paulatinamente en los últimos meses de manera significativa. «Si la PAC desaparece, los consumidores no se van a ver beneficiados por los precios asequibles que había hasta ahora. El precio asequible de los alimentos no está garantizado en un futuro», concluyó.

Temas

Agricultura

Cope