La Diputación incrementa un 20 % las ayudas de apoyo a los pueblos y las sitúa en los 15 M€ Además de ser una inversión récord, el plan adquiere un carácter bienal y la gestión aglutinará a los ejercicios 2026 y 2027

José Ángel Montero Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:52

Los municipios de la provincia están de enhorabuena. Todas las localidades verán incrementadas las ayudas del Plan de Apoyo Municipal puesto en marcha por la Diputación de Salamanca de manera considerable durante los dos próximos ejercicios, 2026 y 2027. La institución provincial, ante la gran acogida que el programa está teniendo entre los ayuntamientos desde su implantación en 2013, ha optado por incrementar casi un 20 % la asignación económica destinada a este plan, que pasará de los 12,5 millones de euros a los 15 millones anuales, según avanza el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, para quien esta cifra viene a «batir todos los récords» de las convocatorias anteriores.

Con trece años de vida, el Plan de Apoyo Municipal (PAM) nació como una ayuda complementaria a los ayuntamientos para garantizar su sostenibilidad financiera en la época de la crisis económica y su buena acogida ha llevado a la institución provincial a mantenerlo en el tiempo. «Estamos ante uno de los planes más valorados y más importantes para los municipios de la provincia», subraya Javier Iglesias, consciente de que este programa se ha convertido «en una herramienta muy importante y esencial en la gestión diaria de los ayuntamientos, ya que les permite decidir con plena autonomía el destino de estos fondos, ya sea para la contratación de trabajadores, la ejecución de obras o la adquisición de suministros e inversiones», apostilla.

Además del incremento en la asignación presupuestaria, otra de las novedades que presenta este Plan de Apoyo Municipal es su carácter bienal, ya que por primera vez abarcará los ejercicios 2026 y 2027, con un presupuesto total de 30 millones de euros, 15 en cada anualidad. Esta fórmula permitirá agilizar la gestión, ofrecer mayor estabilidad a los ayuntamientos y simplificar los trámites administrativos. «Queremos que los alcaldes y alcaldesas puedan planificar con más tiempo, disponer de más recursos y centrarse en lo que realmente importa: mejorar la vida de sus vecinos», remarca Iglesias, quien incide en resaltar que en estos dos años «todos los municipios recibirán más dinero», al tiempo que solo tendrán que hacer una sola solicitud para los dos ejercicios.

Al igual que en las convocatorias anteriores, el Plan de Apoyo Municipal 2026-27 mantendrá, al tiempo que reforzará, el criterio de despoblación como uno de los ejes de reparto de las ayudas. Por eso, los municipios que han sufrido una mayor pérdida de habitantes en los últimos cuatro años, superior al 3 %, recibirán una asignación adicional. Para ello, el programa contempla una reserva específica para este concepto de 750.000 euros, frente a los 600.000 de la última convocatoria. El pasado año fueron casi 200 los municipios que se beneficiaron de esta ayuda adicional.

El importe fijo mínimo para cada ayuntamiento se sitúa en los 22.000 euros, lo que supone 4.000 euros más que en el plan anterior. En función del número de habitantes y de la despoblación, cada ayuntamiento recibirá una cantidad concreta. El que más recibirá será Santa Marta, con 526.000 euros, mientras que el que menos será Villasdardo, con 22.794 euros. Como en las dos últimas convocatorias, el próximo plan no pondrá como requisito que el 50 % de la asignación vaya destinada a la creación de empleo, «pues muchos municipios se veían con problemas para contratar a personal», apostilla el presidente de la Diputación, para quien el Plan de Apoyo Municipal es algo más que un plan de inversiones en servicios públicos, «ya que se ha convertido en una inversión de confianza en el medio rural».

Por su parte, el diputado de Economía y Hacienda define como «vital» para los ayuntamientos la puesta en marcha de este plan, «ya que siempre están faltos de recursos», subraya Marcos Iglesias, consciente de que estas ayudas se convierten en «fundamentales para que los municipios sigan creciendo». Gracias a estos programas, la Diputación, según palabras de Marcos Iglesias, es la institución que, a nivel de subvención, «más aporta a los ayuntamientos».