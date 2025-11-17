Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Grullas en un campo de la comarca de Peñaranda en una imagen de archivo. ARCHIVO

Confirmados otros dos casos de gripe aviar en Salamanca

En el conjunto de España se supera ya el centenar de casos, con 5 en esta provincia

Susana Magdaleno

Susana Magdaleno

Salamanca

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:16

Comenta

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado este lunes otros dos casos de gripe o influenza aviar en aves silvestres en la provincia de Salamanca, en concreto en la comarca de Peñaranda de Bracamonte, en los municipios de Villar de Gallimazo y El Campo de Peñaranda.

Con estos dos, son ya cinco los confirmados esta campaña en Salamanca, todos ellos en aves silvestres. Los anteriores fueron en Pelayos, Villar de Gallimazo (confirmado el pasado día 5) y Pedraza de Alba, y en estos casos se detectó el virus en una grulla, una garza real y un águila calzada.

En los últimos días, y según el informe de actualización publicado este lunes por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se han incrementado el número de casos en Europa y, en concreto en España, en casos en aves silvestres, con 17 notificados desde el pasado 1 de noviembre. Resultan en España especialmente afectadas las grullas, aunque también otras especies como garzas reales, patiamarilla y cigüeña blanca. De esos casos, el Ministerio destaca que siete de ellos se encontraban en municipios pertenecientes a zonas de especial riesgo y zonas de especial vigilancia.

El aumento de casos notificados en Europa durante las últimas semanas, junto con la previsión de bajada de temperaturas en España en las próximas, así como la secuencia de los mapas de riesgo semanal y comarcal elaborados por el CISA-INIA, llevaron al Ministerio a aumentar el nivel de riesgo nacional y ampliar las medidas de la Orden APA/2442/2006 a la totalidad del territorio nacional. Así, desde el pasado martes la prohibición de cría de aves de corral al aire libre se ha extendido a todo el territorio nacional, y no sólo a áreas de riesgo y de vigilancia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Salamanca, ejemplo fiel de la España vaciada en invierno: «Si hace buen tiempo me quedo tres o cuatro días...»
  2. 2 Las cinco capitales de Castilla y León en las que nevará en los próximos días
  3. 3 «La ventaja es que siempre he estudiado, sin saberlo, como si estuviera preparando una oposición»
  4. 4 El misterioso y envolvente pueblo de Salamanca escenario de la nueva serie que arrasa en Netflix
  5. 5 Cinco municipios salmantinos, en la carrera por el toro gigante
  6. 6 «Hay padres desesperados porque sus hijos no van a clase; el grupo 4M de la Policía está a su disposición»
  7. 7 Jorge Rey ya pone fecha a las nevadas que llegan a varias ciudades de Castilla y León: «Serán de bastante intensidad y cuajarán»
  8. 8 Cambios de alcaldes en una veintena de pueblos por mociones y renuncias
  9. 9 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 17 de noviembre
  10. 10 Confirmados otros dos casos de gripe aviar en Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Confirmados otros dos casos de gripe aviar en Salamanca

Confirmados otros dos casos de gripe aviar en Salamanca