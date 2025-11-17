Confirmados otros dos casos de gripe aviar en Salamanca En el conjunto de España se supera ya el centenar de casos, con 5 en esta provincia

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado este lunes otros dos casos de gripe o influenza aviar en aves silvestres en la provincia de Salamanca, en concreto en la comarca de Peñaranda de Bracamonte, en los municipios de Villar de Gallimazo y El Campo de Peñaranda.

Con estos dos, son ya cinco los confirmados esta campaña en Salamanca, todos ellos en aves silvestres. Los anteriores fueron en Pelayos, Villar de Gallimazo (confirmado el pasado día 5) y Pedraza de Alba, y en estos casos se detectó el virus en una grulla, una garza real y un águila calzada.

En los últimos días, y según el informe de actualización publicado este lunes por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se han incrementado el número de casos en Europa y, en concreto en España, en casos en aves silvestres, con 17 notificados desde el pasado 1 de noviembre. Resultan en España especialmente afectadas las grullas, aunque también otras especies como garzas reales, patiamarilla y cigüeña blanca. De esos casos, el Ministerio destaca que siete de ellos se encontraban en municipios pertenecientes a zonas de especial riesgo y zonas de especial vigilancia.

El aumento de casos notificados en Europa durante las últimas semanas, junto con la previsión de bajada de temperaturas en España en las próximas, así como la secuencia de los mapas de riesgo semanal y comarcal elaborados por el CISA-INIA, llevaron al Ministerio a aumentar el nivel de riesgo nacional y ampliar las medidas de la Orden APA/2442/2006 a la totalidad del territorio nacional. Así, desde el pasado martes la prohibición de cría de aves de corral al aire libre se ha extendido a todo el territorio nacional, y no sólo a áreas de riesgo y de vigilancia.