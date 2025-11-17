Un motorista herido tras chocar contra un turismo en la avenida de los Cedros La víctima fue atendida en el lugar del accidente y se mostraba consciente en todo momento

La Gaceta Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:29 Comenta Compartir

Un joven de 26 años ha resultado herido después de que la motocicleta en la que viajaba haya impactado contra un turismo en la avenida de los Cedros, esquina con la calle Gargabete.

El accidente se ha producido a las 14:57 horas de este lunes. Desde el 112 se ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para atender al herido, que se mostraba consciente.

Cabe recordar que hace unos días, en la misma calle se produjo otro accidente entre dos turismos que dejo a dos mujeres y dos niñas menores de edad heridas. Dos de ellas tuvieron que ser trasladadas al Hospital.

Temas

Sacyl