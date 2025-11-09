Dos mujeres y dos niñas heridas en un accidente entre dos coches en la avenida de los Cedros Según informa el 112, las cuatro víctimas están conscientes, en principio leves

La Gaceta Salamanca Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:49 | Actualizado 19:59h.

Dos mujeres de 40 años y dos niñas, de 13 y 10 años, han resultado heridas después de un aparatoso accidente de tráfico ocurrido a las 19:22 horas en la avenida de los Cedros, concretamente a la altura del número 30 del barrio de Garrido.

Los dos vehículos colisionaron dejando a cuatro de los ocupantes de los coches heridos. Según informa Emergencias 112 de Castilla y León todas ellas están conscientes, en principio leves.

El 112 ha dado aviso además a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia sanitaria al lugar para atender a las heridas.