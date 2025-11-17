El IRNASA ficha a una genetista de primer nivel para estudiar la genética de las plantas y el cambio climático La investigadora Cecilia Oliver Velasco se incorpora a través del programa de atracción de talento 'Andrés Laguna'

Ángel Benito Salamanca Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:35 Comenta Compartir

El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) incorpora a su plantilla científica un fichaje de primer nivel con la bióloga y genetista Cecilia Oliver Velasco, una de las investigadoras jóvenes con mayor especialización en reproducción vegetal y daño en el ADN, gracias al programa de atracción de talento «Andrés Laguna» de la Junta de Castilla y León.

La llegada de Oliver supone un refuerzo estratégico para el centro salmantino, que abre con ella una nueva línea de investigación centrada en cómo el aumento de las temperaturas, el CO₂ y, especialmente, la radiación ultravioleta afectan a la reproducción de las plantas y reducen el rendimiento de cultivos clave. Su objetivo es comprender los mecanismos genéticos que intervienen en la meiosis —el proceso que genera los granos de polen— y en la respuesta de las células al daño en el ADN, para ayudar a desarrollar variedades más resistentes.

Hasta ahora ha trabajado con Arabidopsis thaliana, el modelo por excelencia de la genética vegetal, pero en el IRNASA también estudiará cultivos de interés agronómico, como la colza, cada vez más extendida en España. «Si entendemos bien cómo y por qué se daña el ADN durante la reproducción, podremos adaptar mejor los cultivos y mejorar sus mecanismos de defensa», explica.

Con una trayectoria internacional que incluye estancias en Montpellier (CNRS) y en la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas de Uppsala, Oliver regresa ahora a Salamanca tras investigar el papel de los pequeños ARN en el desarrollo del polen y su respuesta ante situaciones de estrés.

El programa «Andrés Laguna», que financia contratos de tres años para doctores en universidades públicas y centros del CSIC en Castilla y León, se ha convertido en una vía decisiva para atraer talento científico a la comunidad. El IRNASA-CSIC es uno de los centros que más éxito ha cosechado en esta convocatoria, en un momento en que reforzar la investigación en cambio climático y sostenibilidad agraria es una prioridad estratégica tanto para la Junta como para el propio CSIC.