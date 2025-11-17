Cae un ladrón tras sustraer un móvil, dinero, una navaja y tabaco de coches estacionados en Würzburg El detenido por la Policía Nacional habría fracturado el cristal de varios vehículos para apoderarse de efectos de su interior

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en las últimas horas como supuesto autor de la comisión de varios delitos contra el patrimonio y robo con fuerza en el interior de varios vehículos.

La actuación policial se inició a mediodía del pasado domingo, 16 de noviembre, tras recibir en dependencias policiales una llamada comunicando que un varón había fracturado la ventanilla de un vehículo y había cogido efectos del interior, todo ello en las inmediaciones del pabellón municipal Würzburg-Silvia Domínguez. El requirente facilitó tanto las características físicas como la vestimenta y la dirección por la que había abandonado el lugar el presunto autor de los hechos.

Los funcionarios policiales fueron comisionados al lugar de los hechos, y cuando se encontraban ya en calles cercanas observaron a un hombre cuyas características físicas y vestimenta coincidían plenamente con las facilitadas por la persona que dio la alerta.

Procedieron a la interceptación del mismo para identificarlo y en el registro de seguridad realizado le fueron localizados una navaja, un paquete de tabaco de liar y un par de guantes de lana.

Una vez realizadas distintas gestiones se pudo determinar que la navaja y el tabaco habían sido sustraídos de dos vehículos que se encontraban en las inmediaciones y que presentaban las ventanillas fracturadas. Además, se localizó un teléfono móvil tirado en el suelo, el cual fue recogido por los funcionarios policiales actuantes.

Una vez realizadas gestiones, se determinó que de uno de los vehículos había sustraído la navaja, el teléfono móvil y dinero; y del otro había sustraído un paquete de tabaco de liar y dinero.

Por todo ello, y al entender los actuantes que se encontraban ante la comisión de dos delitos de robo con fuerza en interior de vehículo, procedieron a su detención.

Posteriormente fue trasladado hasta dependencias policiales, en las instalaciones de la Comisaría de Policía ubicada en la calle Jardines, para la realización de las diligencias oportunas al respecto. Después de pasar la noche en los calabozos policiales y una vez finalizados todos los trámites necesarios, los efectivos pusieron al arrestado a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Salamanca.