Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 30 de octubre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:58

Nuevo hallazgo en el cerro de San Vicente: un pozo de nieve

Han excavado ya cuatro metros y seguirán excavando porque aún no han tocado fondo

La Guardia Civil localiza 9.000 kilos de carne putrefacta en una nave cárnica en Montejo

Fue retirada de la nave para su destrucción y el titular de la actividad ha sido propuesto para sanción

Asaltaban iglesias en Salamanca y cultivaban 'maría' en Madrid: la Fiscalía les pide 25 años de cárcel

La Fiscalía les acusa de una oleada de robos en iglesias del Obispado de Salamanca: al menos siete en tres días. Les imputa además delitos de tráfio de drogas y tenencia de armas. Pide penas de entre dos y nueve años de prisión para cada uno y multas que suman más de 300.000 euros

Refuerzo de buses por Todos los Santos: viajes al cementerio cada 12 minutos

El servicio especial conectará el paseo de El Rollo con el San Carlos Borromeo

La Diputación invertirá un millón de euros en la mejora de la carretera entre Aldeadávila de la Ribera y Barruecopardo

El refuerzo del firme y la señalización de la DSA-580 se centrará en el tramo que comunica Aldeadávila y Zarza de Pumareda

1,2 millones de euros para impulsar el turismo sostenible en las Arribes del Duero

La Junta apuesta por potenciar el turismo sostenible en este parque natural y entre los trabajos estarán la mejora de las infraestructuras y la limpieza del entorno

Todos los pequeños municipios recibirán ayudas para mejorar los servicios básicos

Junta y Diputación destinan 2,6 millones de euros al Fondo de Cohesión Territorial 2025 para pueblos con menos de 1.000 habitantes

El Salamanca UDS dice que todavía no sabe dónde jugará el domingo

Según el club, están a la espera de informes sobre el Helmántico y todavía no ha solicitado Las Pistas

El Salamanca UDS se entera en el momento de que no puede entrenar en Las Pistas y se va al anexo

El Ayuntamiento de Salamanca había avisado de la medida para intentar preservar el estado del césped

En la 'liga de Mario Simón' Unionistas ronda el playoff

El equipo salmantino es el sexto mejor del Grupo I desde que el técnico manchego cogió las riendas

El Hospital pule el 'código ictus' para rebajar de 30 minutos el tiempo de respuesta

Neurología trabaja la coordinación con la Enfermería de Urgencias para reducir todavía más los tiempos

Francia adelanta la apertura de sus fronteras y exportará de nuevo vacuno este sábado

El Gobierno francés abre para «preservar la situación económica del sector» y los ganaderos españoles piden medidas

El acusado de un violento asalto en la avenida de Portugal para robar una cartera se enfrenta a cinco años de prisión

El dueño de un bar auxilió al herido del asalto que acabó con el supuesto agresor detenido

El brindis más épico llega al CAEM

La inmortal ópera de Verdi, quizás la obra más famosa de este género, llega el viernes a Salamanca de la mano de la compañía Ópera 2001. Un centenar de artistas y técnicos revivirán el trágico amor de Violetta y Alfredo

Los estudiantes internacionales, embajadores de la Universidad en el mundo

La institución lanza un programa que invita a los alumnos extranjeros a promocionar estudiar en Salamanca

