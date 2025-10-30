Refuerzo de buses por Todos los Santos: viajes al cementerio cada 12 minutos
El servicio especial conectará el paseo de El Rollo con el San Carlos Borromeo
Salamanca
Jueves, 30 de octubre 2025, 11:04
Con motivo de la festividad de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Salamanca pondrá en marcha este sábado, 1 de noviembre, un servicio especial de autobuses entre el Alto del Rollo y el Cementerio San Carlos Borromeo.
La Línea 4 reforzará su frecuencia, que será de 12 minutos, para facilitar los desplazamientos de quienes visiten el camposanto.
La medida busca mejorar la movilidad y evitar aglomeraciones en una de las jornadas con más tránsito del año. Salamanca de Transportes S.A. y el Consistorio coordinan este operativo especial, que estará activo durante toda la jornada festiva.