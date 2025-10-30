Refuerzo de buses por Todos los Santos: viajes al cementerio cada 12 minutos El servicio especial conectará el paseo de El Rollo con el San Carlos Borromeo

Visitantes en el Cementerio San Carlos Borromeo, el año pasado por Todos los Santos.

Belén Hernández Salamanca Jueves, 30 de octubre 2025, 11:04 Comenta Compartir

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Salamanca pondrá en marcha este sábado, 1 de noviembre, un servicio especial de autobuses entre el Alto del Rollo y el Cementerio San Carlos Borromeo.

La Línea 4 reforzará su frecuencia, que será de 12 minutos, para facilitar los desplazamientos de quienes visiten el camposanto.

La medida busca mejorar la movilidad y evitar aglomeraciones en una de las jornadas con más tránsito del año. Salamanca de Transportes S.A. y el Consistorio coordinan este operativo especial, que estará activo durante toda la jornada festiva.