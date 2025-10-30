El Salamanca UDS dice que todavía no sabe dónde jugará el domingo Según el club, están a la espera de informes sobre el Helmántico y todavía no ha solicitado Las Pistas

Cuando quedan poco más de tres días para que se dispute el partido entre el Salamanca UDS y el Coruxo, de manera oficial por parte del club no hay sede para el mismo, aunque desde el principio, en la Real Federación Española de Fútbol, estuviera fijado para el domingo a las 17:00 horas en Las Pistas, que es donde se jugará.

Este jueves, durante y al final del entrenamiento del primer equipo la versión del club es que no saben todavía dónde se va a jugar, a pesar de que el tiempo corre en su contra y faltan varios e importantes trámites que impiden que ya se pueda abrir el estadio, por lo que no quedará otro remedio que Las Pistas.

Desde el club deslizan que están a la espera de informes y la versión oficial es: «Estamos trabajando en ello».

A pesar de que todos los condicionantes hacen que el partido se vaya a jugar en Las Pistas, durante la mañana de este jueves el Ayuntamiento de Salamanca no había recibido la solicitud por parte del Salamanca UDS para disponer de la instalación este domingo. De hecho, tampoco se había atendido desde el club un correo por parte del servicio de Deportes avisando de que se suspendían los entrenamientos en Las Pistas, algo de los que el cuerpo técnico del primer equipo no tenía constancia.

El motivo es que el césped ha quedado dañado tras las últimas lluvias y los partidos que se han jugado allí, y para el fin de semana hay más previsión de precipitaciones, además de que Unionistas B tiene su choque este sábado a las 16:00 en en el mismo escenario. Durante toda la mañana han estado trabajando sobre el terreno de juego jardineros para intentar mejorar el estado del mismo.

A todo ello se suma un problema para el domingo: el encuentro está programado para comenzar a las 17:00 horas, con lo que buena parte de la segunda mitad se tendría que disputar ya anocheciendo. Los focos de Las Pistas están dirigidos a la pista de atletismo, y no al campo del fútbol, por lo que no habría iluminación suficiente para jugar, por lo que seguramente sea necesario un cambio de hora, tal y como han recomendado desde el Consistorio.