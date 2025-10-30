Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los porteros y miembros del cuerpo técnico, encontrándose con la puerta cerrada. LAYA

El Salamanca UDS se entera en el momento de que no puede entrenar en Las Pistas y se va al anexo

El Ayuntamiento de Salamanca había avisado de la medida para intentar preservar el estado del césped

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:50

Comenta

Este jueves por la mañana se ha dado una situación por lo menos curiosa en el entrenamiento del Salamanca UDS. Después de pasar por el vestuario, los guardametas y varios miembros del cuerpo técnico se han dirigido desde el Tori hasta Las Pistas, donde en teoría iba a tener lugar el entrenamiento, como todos los jueves. Sin embargo, se han encontrado cerrada la puerta por la que siempre acceden -la más cercana al Tori- y allí el encargado de la instalación les ha explicado que no se podía entrenar allí.

También les ha informado de que desde el Ayuntamiento de Salamanca se le había mandado un mail al club explicándoles la nueva medida: debido a las últimas lluvias y a la acumulación de partidos en Las Pistas, de momento no se podrá entrenar allí, buscando cuidar el césped -de hecho en esos momentos estaban trabajando allí los jardineros- para que esté en el mejor estado posible para la competición. Y al parecer nadie le había comunicado el cambio a los integrantes del primer equipo.

Por ejemplo, para este domingo contra el Coruxo, ya que el partido sigue programado para jugarse en Las Pistas y no hay ninguna novedad respecto a que pueda haber un cambio y hacerlo en el Helmántico.

Los jugadores y técnicos se han dirigido al anexo, también de hierba natural, para realizar la sesión de entrenamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La solución de la Junta para quienes se quedan sin plaza en los autobuses gratuitos por no poder reservar
  2. 2 La Fiscalía de Salamanca sienta en el banquillo a un depredador sexual que grababa a mujeres por debajo de la falda
  3. 3 La Audiencia provincial ratifica la condena al ex alcalde de Vitigudino por el accidente laboral de un trabajador municipal
  4. 4 Movilización de los Bomberos por un incendio en un chalet de Valdelagua
  5. 5 Las dos provincias de Castilla y León que están en aviso amarillo este miércoles
  6. 6 Este es el horario excepcional que tendrá Mercadona para el festivo del 1 de noviembre
  7. 7 Tariq, de una semana en patera a la esperanza en Salamanca: «Quiero trabajar, tener mi vida aquí y ayudar a mi familia»
  8. 8 Roberto Brasero avisa de lo que viene: «Llegarán con trombas marinas y pequeños tornados»
  9. 9 Plan General 3.0: garajes eléctricos XXL y pisos aptos para teletrabajar
  10. 10 Gobierno y Junta, enfrentados por las bonificaciones del peaje para empadronados

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Salamanca UDS se entera en el momento de que no puede entrenar en Las Pistas y se va al anexo

El Salamanca UDS se entera en el momento de que no puede entrenar en Las Pistas y se va al anexo