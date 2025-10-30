El Salamanca UDS se entera en el momento de que no puede entrenar en Las Pistas y se va al anexo El Ayuntamiento de Salamanca había avisado de la medida para intentar preservar el estado del césped

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 30 de octubre 2025, 10:50

Este jueves por la mañana se ha dado una situación por lo menos curiosa en el entrenamiento del Salamanca UDS. Después de pasar por el vestuario, los guardametas y varios miembros del cuerpo técnico se han dirigido desde el Tori hasta Las Pistas, donde en teoría iba a tener lugar el entrenamiento, como todos los jueves. Sin embargo, se han encontrado cerrada la puerta por la que siempre acceden -la más cercana al Tori- y allí el encargado de la instalación les ha explicado que no se podía entrenar allí.

También les ha informado de que desde el Ayuntamiento de Salamanca se le había mandado un mail al club explicándoles la nueva medida: debido a las últimas lluvias y a la acumulación de partidos en Las Pistas, de momento no se podrá entrenar allí, buscando cuidar el césped -de hecho en esos momentos estaban trabajando allí los jardineros- para que esté en el mejor estado posible para la competición. Y al parecer nadie le había comunicado el cambio a los integrantes del primer equipo.

Por ejemplo, para este domingo contra el Coruxo, ya que el partido sigue programado para jugarse en Las Pistas y no hay ninguna novedad respecto a que pueda haber un cambio y hacerlo en el Helmántico.

Los jugadores y técnicos se han dirigido al anexo, también de hierba natural, para realizar la sesión de entrenamiento.