Raúl Sanchez y Rodrigo Morchón. OBES

Los estudiantes internacionales, embajadores de la Universidad en el mundo

La institución lanza un programa que invita a los alumnos extranjeros a promocionar estudiar en Salamanca

Ángel Benito

Ángel Benito

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:14

Comenta

El vicerrector de Internacionalización, Raúl Sánchez, y el profesor Rodrigo Morchón han presentado el programa Embajadores Usal con el que se invita a los estudiantes internacionales a convertirse en «auténticos embajadores de la Universidad en el mundo», ha descrito el vicerrector.

La iniciativa surge con una vocación estrategica de aumentar el número de alumnos internacionales, especialmente en los estudios de grado donde hay un mayor margen de crecimiento en los estudiantes extranjeros.

El programa es pionero y surge de la mano del rector y del Grupo de Trabajo de Carreras Atractivas Españolas junto a otras universidades. En concreto, los estudiantes serán portavoces de todo lo que hace la Universidad: difundiendo información sobre sus estudios, compartiendo sus experiencias personales sobre la vida estudiantil, representación de la Universidad en ferias y eventos académicos locales e internacionales.

El proceso de inscripcion es sencillo: enviar la solicitud al correo vic.internacional@usal.es hasta el 31 de abril. Desde el Vicerrectorado se contactará con cada candidato para ofrecerle toda la información y materiales claves.

La campaña también incluirá promoción en Hispanoamerica, China y Estados Unidos donde se trasladarán las experiencias de estudiantes internacionales.

