La Guardia Civil localiza 9.000 kilos de carne putrefacta en una nave cárnica en Montejo Fue retirada de la nave para su destrucción y el titular de la actividad ha sido propuesto para sanción

La Gaceta Jueves, 30 de octubre 2025, 13:12

Guardias Civiles del SEPRONA de la Comandancia, en coordinación con veterinarios de la Junta de Castilla y León, han inspeccionado una nave cárnica en Montejo, hallando 9.000 kilos de carne en avanzado estado de putrefacción.

La actuación se llevó a cabo gracias a la colaboración ciudadana, ante el mal olor y la presencia masiva de moscas. La carne fue retirada de la nave para su destrucción y el titular de la actividad fue objeto de propuesta para sanción, ante el incumplimiento de la normativa sanitaria, según informa la Guardia Civil de Salamanca.