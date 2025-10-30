La Diputación invertirá un millón de euros en la mejora de la carretera entre Aldeadávila de la Ribera y Barruecopardo El refuerzo del firme y la señalización de la DSA-580 se centrará en el tramo que comunica Aldeadávila y Zarza de Pumareda

D. Sánchez Aldeadávila de la Ribera Jueves, 30 de octubre 2025, 15:25

La Diputación de Salamanca ha iniciado el proceso de licitación para el refuerzo y mejora del firme y señalización de la carretera DSA-580, de Aldeadávila de la Ribera a Barruecopardo, concretamente en el tramo comprendido entre la primera de estas dos localidades y Zarza de Pumareda. Estas obras, incluidas en el Plan de Carreteras 2025-2026, cuentan con una inversión de un millón de euros y se estima que la duración de los trabajos, siempre que la climatología no lo impida, será de cuatro meses.

El tramo total de carretera en el que se actuará será de cerca de siete kilómetros y comprende dos partes diferenciadas: por un lado, la intersección de la DSA-580 con la SA-314 hasta el final de la travesía de Aldeadávila de la Ribera, de poco más de un kilómetro, y por otro, desde el final de dicha travesía hasta el inicio de la travesía de Zarza de Pumareda, de casi seis kilómetros de longitud. Precisamente este último tramo conllevará la necesidad de unos trabajos «prácticamente en su totalidad» de despeje y desbroce de la zona de dominio público, ya que «el estado de la vegetación es considerable e impide la visibilidad de los usuarios en el trazado interurbano, así como la poda de árboles en dicha zona, ya que su existencia genera un peligro para los conductores».

En ambos tramos se ha observado que la señalización, según explica la memoria, se encuentra en «un estado muy viejo de conservación» y, por ello, se plantea la retirada y sustitución parcial de la señalización vertical. Además, se recomienda un estudio para los casos de señalización de adelantamiento y velocidad a fin de determinar «la necesidad o no de modificar los tramos actualmente señalizados una vez iniciados los trabajos».

En cuanto a los trabajos a realizar, se llevará a cabo la limpieza y adecuación de los sistemas de drenaje actuales de esta vía, mientras que, en lo referente a las calzadas, se respetará el ancho actual, de entre 7 y 7,5 metros, y se reforzará el firme, así como se renovarán los reductores de velocidad ubicados en las travesías que presentan mal estado. Asimismo, se proyecta el recrecido de bermas para mantener el ancho de plataforma actual.

Finalmente, la memoria del proyecto considera que no será necesario el corte total de esta carretera: «Todos los trabajos planteados en el presente proyecto son compatibles con el tráfico rodado de la vía; así pues, para la ejecución de las obras contempladas en este proyecto no será necesario el corte de la carretera, debiéndose solventar las necesidades de ocupación de la calzada y arcenes mediante cortes puntuales y desvío de carril con tráfico alternativo», especifica el escrito.