Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado actual de un tramo de la DSA-580 que formará parte de la intervención D. S.

La Diputación invertirá un millón de euros en la mejora de la carretera entre Aldeadávila de la Ribera y Barruecopardo

El refuerzo del firme y la señalización de la DSA-580 se centrará en el tramo que comunica Aldeadávila y Zarza de Pumareda

D. Sánchez

Aldeadávila de la Ribera

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:25

Comenta

La Diputación de Salamanca ha iniciado el proceso de licitación para el refuerzo y mejora del firme y señalización de la carretera DSA-580, de Aldeadávila de la Ribera a Barruecopardo, concretamente en el tramo comprendido entre la primera de estas dos localidades y Zarza de Pumareda. Estas obras, incluidas en el Plan de Carreteras 2025-2026, cuentan con una inversión de un millón de euros y se estima que la duración de los trabajos, siempre que la climatología no lo impida, será de cuatro meses.

El tramo total de carretera en el que se actuará será de cerca de siete kilómetros y comprende dos partes diferenciadas: por un lado, la intersección de la DSA-580 con la SA-314 hasta el final de la travesía de Aldeadávila de la Ribera, de poco más de un kilómetro, y por otro, desde el final de dicha travesía hasta el inicio de la travesía de Zarza de Pumareda, de casi seis kilómetros de longitud. Precisamente este último tramo conllevará la necesidad de unos trabajos «prácticamente en su totalidad» de despeje y desbroce de la zona de dominio público, ya que «el estado de la vegetación es considerable e impide la visibilidad de los usuarios en el trazado interurbano, así como la poda de árboles en dicha zona, ya que su existencia genera un peligro para los conductores».

En ambos tramos se ha observado que la señalización, según explica la memoria, se encuentra en «un estado muy viejo de conservación» y, por ello, se plantea la retirada y sustitución parcial de la señalización vertical. Además, se recomienda un estudio para los casos de señalización de adelantamiento y velocidad a fin de determinar «la necesidad o no de modificar los tramos actualmente señalizados una vez iniciados los trabajos».

En cuanto a los trabajos a realizar, se llevará a cabo la limpieza y adecuación de los sistemas de drenaje actuales de esta vía, mientras que, en lo referente a las calzadas, se respetará el ancho actual, de entre 7 y 7,5 metros, y se reforzará el firme, así como se renovarán los reductores de velocidad ubicados en las travesías que presentan mal estado. Asimismo, se proyecta el recrecido de bermas para mantener el ancho de plataforma actual.

Finalmente, la memoria del proyecto considera que no será necesario el corte total de esta carretera: «Todos los trabajos planteados en el presente proyecto son compatibles con el tráfico rodado de la vía; así pues, para la ejecución de las obras contempladas en este proyecto no será necesario el corte de la carretera, debiéndose solventar las necesidades de ocupación de la calzada y arcenes mediante cortes puntuales y desvío de carril con tráfico alternativo», especifica el escrito.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Rey advierte de una alerta roja que marcará la semana: «Arrasará y se podrán acumular más de 100 litros»
  2. 2 La Guardia Civil localiza 9.000 kilos de carne putrefacta en una nave cárnica en Montejo
  3. 3 Movilización de los Bomberos por un incendio en un chalet de Valdelagua
  4. 4 La Audiencia provincial ratifica la condena al ex alcalde de Vitigudino por el accidente laboral de un trabajador municipal
  5. 5 La fecha marcada en rojo para las familias con empleadas del hogar
  6. 6 «Cuatro tontos estropean la imagen»
  7. 7 El acusado de un violento asalto en la avenida de Portugal para robar una cartera se enfrenta a cinco años de prisión
  8. 8 La Fiscalía de Salamanca sienta en el banquillo a un depredador sexual que grababa a mujeres por debajo de la falda
  9. 9 Roberto Brasero avisa de lo que viene: «Llegarán con trombas marinas y pequeños tornados»
  10. 10 Los expertos prevén que el pico de gripe llegue antes y en Salamanca está a la baja

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Diputación invertirá un millón de euros en la mejora de la carretera entre Aldeadávila de la Ribera y Barruecopardo

La Diputación invertirá un millón de euros en la mejora de la carretera entre Aldeadávila de la Ribera y Barruecopardo