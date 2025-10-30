El Hospital pule el 'código ictus' para rebajar de 30 minutos el tiempo de respuesta Neurología trabaja la coordinación con la Enfermería de Urgencias para reducir todavía más los tiempos

La Unidad del Ictus del Hospital de Salamanca está trabajando para ganarle tiempo al tiempo y reducir los minutos que transcurren desde que el paciente con ictus entra por las puertas de Urgencias hasta que los especialistas comienzan a realizarle un procedimiento terapéutico.

El responsable de la Unidad del Ictus, Jesús Vizcaya, explica que hay dos puntos clave para acelerar los tiempos de respuesta: «Por un lado, generar conciencia en la población respecto al conocimiento del ictus. Por otro, estamos realizando un arduo trabajo con el equipo de Enfermería, porque son parte clave en este engranaje que nos obliga a mantener una coordinación precisa».

Los neurólogos recuerdan que el ictus es un problema tiempo-dependiente —cuanto más rápido se actúe, mejor—, de ahí la importancia de mejorar minuto a minuto.

Los hospitales Vall d'Hebron y Clínico de Madrid apostaron por un nuevo modelo de 'código ictus', que consistía en introducir un TAC en la misma sala en la que se realizan las trombectomías, lo que prometía recortar casi a la mitad el tiempo de respuesta.

Desde el servicio de Neurología de Salamanca se planteaba el año pasado presentar un proyecto a la dirección del Hospital para emular este mismo modelo. Sin ser una fórmula descartada, los especialistas salmantinos hablan de «encontrar un equilibrio» y seguir mejorando en otras direcciones: «Los preavisos son clave. Puede parecer algo simple, pero si me avisas de la llegada de un paciente y me vas dando su información desde que está en su pueblo, nosotros podemos ir preparándolo todo antes de su llegada, abrir su historia clínica… y pueden ser diez minutos que ya no pierdes en tareas administrativas. Llevamos un registro de los tiempos que tardamos y estamos intentando optimizar la base de datos, porque necesitas medirte para ver dónde se producen los retrasos. Suele suceder en el tiempo que tarda en llegar el paciente al hospital, porque una vez que entra por Urgencias somos bastante rápidos. Diría que por debajo de los 30 minutos, pero si esos 30 minutos se pueden dejar en 20 gracias a los preavisos y a la coordinación con los compañeros, tenemos que lograrlo», argumenta Jesús Vizcaya.

Durante el pasado mes se realizó un curso con el personal de Enfermería de Urgencias para que todos los sanitarios utilicen la NIH —escala de gravedad del ictus— y «que todo el personal hable el mismo idioma para que se puedan tomar decisiones más rápido».

Respecto al objetivo de mejorar los conocimientos de la población en torno al manejo del ictus, el servicio de Neurología pretende aprovechar la II Carrera contra el Ictus, que se celebrará el 21 de marzo, para montar un stand en el que desarrollarán una encuesta que mida el grado de conocimiento de los salmantinos sobre qué es esta enfermedad y cómo actuar frente a ella.

Investigación

Los integrantes del servicio de Neurología del Hospital de Salamanca mantienen diversas líneas de investigación abiertas, tanto a través de la Universidad como del IBSAL. Uno de los últimos proyectos en los que están participando es un estudio internacional sobre un nuevo fármaco que actúa como un híbrido entre anticoagulante y antiagregante, y que aspira a alcanzar una efectividad que los actuales medicamentos no consiguen: «Los antiagregantes llegan hasta donde llegan porque todavía no hay moléculas que eliminen las placas en las coronarias. Por decirlo de una manera muy básica: evitan que se formen, pero no terminan de limpiar las que ya había. Estamos estudiando su efectividad, y esto requiere seguimientos muy estrechos de cómo afecta a la calidad de vida», detalla Jesús Vizcaya.

Más camas

La Unidad del Ictus del Hospital de Salamanca atiende más de 1.000 pacientes con ictus anualmente, de los que más de 200 son tratados con trombectomía mecánica. «Las cifras van a más porque la población envejece y también porque la gente es más consciente de lo que es un ictus. Antes dejaban de mover un brazo y pensaban que al día siguiente ya estarían mejor». Las actuales ocho camas de la Unidad del Ictus tienen un altísimo índice de ocupación, por lo que los responsables del servicio consideran que sería conveniente ampliar a diez camas la capacidad de esta unidad.