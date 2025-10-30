Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Excavaciones en el Cerro de San Vicente.

Nuevo hallazgo en el cerro de San Vicente: un pozo de nieve

Han excavado ya cuatro metros y seguirán excavando porque aún no han tocado fondo

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:36

El cerro de San Vicente sigue siendo una inagotable fuente de descubrimientos históricos. El último hallazgo ha sido un pozo de nieve. Han excavado ya cuatro metros y seguirán excavando porque aún no han tocado fondo. Los especialistas no descartan que exista algún acceso inferior de desagüe. A ello se suma el testero de la Iglesia de San Vicente, donde se está construyendo la nueva puerta en la muralla.

