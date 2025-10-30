Nuevo hallazgo en el cerro de San Vicente: un pozo de nieve Han excavado ya cuatro metros y seguirán excavando porque aún no han tocado fondo

Carlos Rincón Jueves, 30 de octubre 2025, 10:36 | Actualizado 10:59h.

El cerro de San Vicente sigue siendo una inagotable fuente de descubrimientos históricos. El último hallazgo ha sido un pozo de nieve. Han excavado ya cuatro metros y seguirán excavando porque aún no han tocado fondo. Los especialistas no descartan que exista algún acceso inferior de desagüe. A ello se suma el testero de la Iglesia de San Vicente, donde se está construyendo la nueva puerta en la muralla.

