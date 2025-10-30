Asaltaban iglesias en Salamanca y cultivaban 'maría' en Madrid: la Fiscalía les pide 25 años de cárcel La Fiscalía les acusa de una oleada de robos en iglesias del Obispado de Salamanca: al menos siete en tres días. Les imputa además delitos de tráfio de drogas y tenencia de armas. Pide penas de entre 2 y 9 años de prisión para cada uno y multas que suman más de 300.000€

Un grupo criminal integrado por cinco hombres y una mujer se enfrenta a una condena total de casi 25 años de prisión por asaltar siete iglesias rurales petenecientes al Obispado de Salamanca y de traficar con marihuana y hachís, desde sus domicilios en Madrid, donde también se hallaron armas. La Fiscalía de Salamanca atribuye a los procesados delitos de robo con fuerza, pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

Según recoge el Ministerio Público en su escrito de calificación provisional, tres de los acusados (C.P.S.R., M.B.T. y J.M.M.M.) formaban un grupo estable con base en el barrio de Villaverde (Madrid) dedicado a los robos con fuerza como medio de vida. En marzo del año 2023 se desplazaron a la provincia de Salamanca y se alojaron en el camping del Hotel Regio, en Santa Marta de Tormes, desde donde planificaron una serie de asaltos a iglesias rurales.

Entre los días 10 y 13 de marzo de 2023, los acusados irrumpieron en al menos siete templos parroquiales -en Almenara de Tormes, Aldealengua, San Morales, Vecinos, Cabrillas, Fuenterroble de Salvatierra y Tamames- tras forzar puertas y ventanas. Causaron graves daños en sagrarios, mobiliario y elementos históricos, y sustrajeron dinero de los lampadarios y cepillos, además de la recaudación destinada a Cáritas en uno de los templos, por un total cercano a 2.000 euros.

Los desperfectos, valorados en varios miles de euros, afectaron a bienes del patrimonio histórico, como una puerta de madera del siglo XVIII y un sagrario pintado del XVII.

La Guardia Civil relacionó a los acusados con los robos tras situar sus teléfonos móviles en los municipios donde se produjeron los hechos.

Las investigaciones continuaron hasta enero de 2024, cuando se practicaron registros en sus domicilios de Madrid. Los agentes hallaron herramientas de robo, documentación y teléfonos que los vinculaban con los asaltos, así como varias plantaciones de marihuana y un arsenal de armas.

En el domicilio de C.P.S.R., se hallaron en poder de su padre, el también acusado C.P.M., más de cinco kilos de marihuana de alta pureza, material vegetal y restos de cultivo valorados en más de 60.000 euros. En la vivienda de M.D.M.S., madre de otro de los procesados, J.M.M.M., se localizaron tres kilos de marihuana y 92 gramos de hachís.

Mientras que en la casa de J.M.MM., de la que también era morador habitual el acusado A.M.T., se descubrió una plantación con más de 38 kilos de marihuana, una báscula de precisión y varias armas: un arma de fuego de fabricación casera, una carabina modificada, un rifle de aire comprimido y una pistola tipo Glock.

El fiscal considera los hechos constitutivos de un delito continuado de robo con fuerza, otro de integración en grupo criminal, varios delitos contra la salud pública y uno de tenencia ilícita de armas. Las penas solicitadas varían entre los dos años y medio y los nueve años de prisión, además de multas que suman más de 300.000 euros.

El Obispado de Salamanca figura como principal perjudicado, a la espera de que se determinen los daños exactos.