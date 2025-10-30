Todos los pequeños municipios recibirán ayudas para mejorar los servicios básicos

José Ángel Montero Jueves, 30 de octubre 2025, 13:59 Comenta Compartir

Todos los pequeños municipios de la provincia de Salamanca con menos de 1.000 habitantes podrán beneficiarse de una nueva convocatoria de ayudas lanzada por la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca a través del Fondo de Cohesión Territorial 2025. En esta ocasión serán 2,6 los millones de euros puestos a disposición de los pueblos con menos de 1.000 habitantes para acometer mejoras en los servicios básicos, según avanza el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, quien confía en poder llegar a las 333 localidades que cumplen con este requisito.

Las bases de esta convocatoria se llevarán al pleno de la institución provincial del 31 de octubre para su aprobación, que tienen como finalidad la financiación de inversiones en infraestructuras y equipamientos municipales básicos, con el fin de contribuir a garantizar los servicios mínimos y obligatorios en los pueblos más pequeños de la provincia. Para cubrir estas necesidades, la Junta aportará el 50 % de las ayudas (1,3 millones de euros), la Diputación contribuirá con el 25 % (654.000 euros) y los municipios deberá contribuir con otro 25 % (otros 654.000 euros). «El programa es un ejemplo de colaboración entre administraciones que da resultados tangibles y mejora la vida de los vecinos del medio rural», destaca Iglesias, quien recuerda que «cada euro invertido en los pueblos es una apuesta de futuro de nuestra provincia y por la igualdad de oportunidades entre quienes viven en el campo y quienes viven en la ciudad».

Al mismo tiempo, este programa se ha convertido también en un «buen mecanismo de compensación para los municipios más pequeños», subraya el presidente de la Diputación, para quien estas ayudas pueden tomarse como «complementarias» a los planes provinciales desarrollados por la institución provincial, «que demuestran que cuando las administraciones quieren colaborar pueden trabajar juntas», apostilla.

Las ayudas permitirán a los ayuntamientos realizar obras de mejora en servicios básicos, como pavimentaciones, abastecimiento, saneamiento, alumbrado o instalaciones municipales, «que contribuyen a mantener en buen estado los equipamientos locales y fortalecer el bienestar de los vecinos», remarca Javier Iglesias, quien recuerda que una vez publicadas las bases en el boletín de la provincia los ayuntamientos dispondrán de quince días para presentar sus solicitudes, «pues el objetivo es conseguir que ningún pueblo, por pequeño que sea, se quede atrás, con independencia a la situación económica por la que atraviesan sus ayuntamientos», concluye.

Por su parte, el diputado de empleo y desarrollo rural, Antonio Labrador, recuerda que los ayuntamientos podrán sumarse a estas ayudas a través de la justificación de actuaciones realizadas entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 202. «Tienen, por tanto, un amplio margen de maniobra», anota Labrador. En cuanto a las cuantías por municipio, la propuesta elaborada por la Diputación de Salamanca contempla una ayuda mínima de 3.306 euros, cantidad que recibirá, entre otros, la localidad de Cilleros de la Bastida, y una máxima de 15.174 euros, que será la cantidad que recibirá el ayuntamiento de Linares de Riofrío. Estas cantidades suponen el 75 % de las partidas a ejecutar, pues el otro 25 % será la aportación que tengan que realizar los ayuntamientos.