En la 'liga de Mario Simón', Unionistas ronda el playoff El equipo salmantino es el sexto mejor del Grupo I desde que el técnico manchego cogió las riendas

Iván Ramajo Salamanca Jueves, 30 de octubre 2025, 16:56

Las tablas frente al CD Lugo este pasado domingo dejaron un regusto agridulce en la órbita del estadio Reina Sofía, sobre todo porque Unionistas venía de ganar sus dos encuentros anteriores y, además, porque jugaba por su primer punto de «break» de la temporada: salir del descenso tras ocho jornadas consecutivas en la parte baja de la tabla. Y con el 0-0 final, no lo logró.

La cadena de nueve partidos —tantos como se han jugado— en puestos de descenso a la Segunda Federación hace las veces de cubierta vegetal sobre los números que el conjunto del Reina Sofía está registrando desde que Mario Simón tomó las riendas del equipo blanquinegro. Pero ahí están. Y nadie puede quitárselos.

Desde que el manchego se hizo cargo de la plantilla el pasado 18 de septiembre, el giro experimentado no llega a los 180º, pero se le acerca mucho. Tanto, que si la competición regular hubiera empezado ese mismo día, Unionistas tendría ahora mismo números de playoff. Palabras mayores si se recuerda cómo comenzó esta quinta temporada en la nueva división de bronce.

En los seis partidos jugados con el manchego al frente del banquillo del Reina Sofía, tan solo el Celta Fortuna —el único equipo capaz de ganarle hasta la fecha—, el Real Madrid Castilla y el CD Lugo suman mejores guarismos que los suyos: tres, dos y un punto más en la tabla de clasificación, respectivamente. Ninguno de los 16 equipos restantes supera sus cifras.

Ni siquiera el todopoderoso CD Tenerife ni el Racing de Ferrol ni el Barakaldo, todos ellos conjuntos que ocupan puestos de fase de ascenso superada la decena de partidos disputados. De hecho, tinerfeños y vascos suman los mismos 10 puntos en este periodo y un balance ataque-defensa muy parecido (gol arriba o abajo). A los gallegos, por su parte, este Unionistas de Mario Simón les aventaja en dos puntos.

Los blanquinegros son, en estos primeros 540 minutos a las órdenes del técnico de Albacete, el séptimo equipo que más goles ha marcado, con 8, cuando en los tres partidos con Riera no se fue capaz de anotar un solo tanto. Ese balance tan negativo sigue pesando a día de hoy; como sucede con el balance defensivo, las tres últimas porterías a cero permiten actualmente a los blanquinegros estar en mitad de tabla en cuanto a goles recibidos.