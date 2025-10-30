El acusado de un violento asalto en la avenida de Portugal para robar una cartera se enfrenta a cinco años de prisión El dueño de un bar auxilió al herido del asalto que acabó con el supuesto agresor detenido

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca acogerá este jueves la audiencia preliminar contra M.C., un hombre acusado de un supuesto delito de robo con violencia ocurrido el pasado 15 de noviembre de 2023 en la ciudad. El Ministerio Fiscal le solicita cinco años de prisión por haber agredido a un hombre mediante un puñetazo en la boca y sustraído su cartera en la avenida de Portugal, según el escrito de calificación provisional.

Tal y como publicó LA GACETA, todo comenzó de madrugada cuando el propietario de un bar descubrió en la venida de Portugal— a la altura del número 214 junto al parque Villar y Macías— a un hombre de unos 45 años malherido en plena vía pública.

El asaltante amenazó a la víctima, que consiguió salir corriendo, pero fue alcanzada más tarde y arrojada al suelo. El herido presentaba un golpe en la boca y aseguraba haber sido víctima de un atraco. Ante la situación, el dueño del establecimiento alertó de inmediato a los servicios de emergencia y se activó el protocolo policial correspondiente.

Hasta el lugar acudió una ambulancia de Sacyl que atendió al varón en el mismo punto, sin que fuera necesario proceder a su traslado al Hospital. Paralelamente, agentes de la Policía Nacional establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió localizar al sospechoso en las inmediaciones gracias a las características aportadas.

Asimismo, el acusado habría intentado coger un taxi y pagar con varias tarjetas de la víctima. Tras su detención, el presunto autor fue trasladado hasta dependencias policiales, en las instalaciones de la Comisaría de Policía ubicada en la calle Jardines.

Después de pasar la noche en los calabozos policiales, M.C. fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número Dos de Salamanca, en funciones de guardia, que ordenó su puesta en libertad provisional hasta la celebración de la audiencia preliminar de este jueves, 30 de octubre, dado que el perjudicado no quiso mantener la denuncia.