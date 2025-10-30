Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El mirador del Fraile, ubicado en Aldeadávila de la Ribera D. S.

1,2 millones de euros para impulsar el turismo sostenible en las Arribes del Duero

• La Junta apuesta por potenciar el turismo sostenible en este parque natural y entre los trabajos estarán la mejora de las infraestructuras y la limpieza del entorno

D. Sánchez

Salamanca

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:56

La Junta de Castilla y León invertirá 1.257.568 euros para la mejora de las infraestructuras de uso público del Parque Natural de Arribes del Duero, «con criterios de sostenibilidad, para el impulso de un turismo sostenible y de calidad y el desarrollo económico de las áreas rurales». De esta manera, el Ejecutivo regional mantiene su apuesta por esta zona de las provincias de Salamanca y Zamora dentro del llamado Plan Socioeconómico de La Raya.

Las actuaciones se desarrollarán hasta 2027 y se enmarcan en un programa cofinanciado con fondos FEDER, que busca impulsar un turismo sostenible y de calidad, así como el desarrollo económico de las zonas rurales en todas las provincias de Castilla y León, con una inversión global de más de 13 millones de euros.

En cuanto a los trabajos a realizar, la Junta ha anunciado que las líneas de actuación serán la mejora y reparación de pasarelas, puentes y elementos de accesibilidad; la mejora de elementos en áreas recreativas; aparcamientos; miradores; elementos etnográficos; refugios; vallas; señales y pasarelas, así como todos aquellos elementos recogidos en el inventario de infraestructuras de uso público. Asimismo, afectará a la señalización de límites, accesos y dotaciones para el uso público (refugios, fuentes, abrevaderos); al mobiliario de uso público (mesas de piedra con bancos incorporados, barbacoas, mesas y bancos de madera); juegos infantiles y a las sendas de uso público.

A ello se sumarán la limpieza del terreno mediante la recogida periódica de basura y residuos depositados en contenedores, así como la recogida ocasional de vertidos depositados en el entorno de las infraestructuras de uso público. Además, se contempla la mejora de senderos mediante desbroces, clareos y podas de vegetación en áreas y sendas de caminos y rutas ciclistas, así como la ejecución y reparación de fuentes.

Finalmente, dentro de este proyecto estarán el control, seguimiento y divulgación de las actuaciones mediante el control de peatones y vehículos, la gestión de aforos y la realización de encuestas para potenciar el interés turístico de este enclave natural único en Castilla y León. Para los trabajos selvícolas y de mantenimiento forestal, la Junta de Castilla y León contratará a dos cuadrillas, una en Salamanca y otra en Zamora, cada una compuesta por tres miembros: un capataz y dos peones.

