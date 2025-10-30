Francia adelanta la apertura de sus fronteras y exportará de nuevo vacuno este sábado

Susana Magdaleno SALAMANCA Jueves, 30 de octubre 2025, 13:45 Comenta Compartir

Francia volverá a exportar ganado vacuno a partir de este sábado, día 1, y adelanta, por lo tanto, la apertura de sus fronteras, algo que en principio tenía previsto mantener hasta el próximo día 4.

El Gobierno francés mantiene que las estrictas medidas aplicadas por la dermatosis nodular contagiosa han permitido estabilizar la situación sanitaria del país y argumenta que no se ha declarado ningún nuevo brote fuera de las zonas restringidas y que es necesario «preservar la situación económica del sector de la carne de vacuno y apoyar a todos los profesionales responsables que han realizado grandes esfuerzos». Ha anunciado que mantendrá las normas de zonas restringidas e incrementará la vigilancia en concentraciones de ganado para mantener «un marco sanitario controlado». La dematosis nodular contagiosa es una enfermedad vírica que afecta al ganado vacuno y no puede transmitirse a humanos. Se propaga ente el ganado a través de insectos, como tábanos y moscas, movimiento de ganado o incluso materiales contaminados.

Según ha establecido el Gobierno francés, hasta el próximo martes, día 4, cada centro de concentración de zona restringida adicional deberá declarar que reanuda la actividad y será bajo la supervisión de un veterinario. Hasta el 16 de noviembre. todos los centros deberán notificar en 24 horas todos los movimientos que pasen por su centro para garantizar la trazabilidad completa. El Gobierno francés se apoya en esta mejora de trazabilidad y en controles en carretera.

La entrada de ganado vacuno procedente de Francia preocupa a los ganaderos españoles, ahora en comunidades como Castilla y León con medidas restrictivas como precaución por la dermatosis y adoptadas tras la detección de focos en Cataluña -hasta el momento 18-. En este sentido, se ha manifestado la Plataforma Pecuaria Bovina, formada por una veintena de colectivos entre asociaciones ganaderas, organizaciones agrarias y ayuntamientos, que exigió este miércoles desde Salamanca al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que busque «una fórmula» para que a partir de la apertura -apuntaba entonces a la fecha prevista del 4 de noviembre- «sigan las restricciones actuales y durante un tiempo no se puedan hacer movimientos de ganado desde Francia».

La suspensión de las exportaciones de vacuno las decidió el propio Gobierno francés, que lo anunció a través de la ministra de Agricultura, Annie Genevard, el pasado 17 de octubre y para un periodo previsto de 15 días. Además, restringía de forma «draconiana» los movimientos. Hasta el 15 de octubre se habían detectado 86 focos de dermatosis nodular contagiosa en 54 explotaciones de Francia; a 20 de octubre se habían detectado, según publicó el propio Gobierno francés, 88 focos en Francia y se mantenían 4 zonas restringidas (una de ellas se había levantado el pasado 22 de octubre).