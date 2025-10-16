Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 16 de octubre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Jueves, 16 de octubre 2025, 20:00
Activo un incendio en Pozos de Hinojo que se originó en una vivienda y se extendió a terreno forestal
Las llamas afectan a terreno arbolado, de matorral y agrícola, aún en perimetración
StartupOlé llena Salamanca de talento, tecnología e inversión
El alcalde, Carlos García Carbayo, subraya el avance de la ciudad en este ámbito con dos nuevos centros tecnológicos: para mayores y para el impulso del empleo joven
La Junta inicia el pago del anticipo de las ayudas de la PAC, con 74,9 millones para Salamanca
En el conjunto de la comunidad adelantará en el primer día habilitado un total de 498 millones
De Salamanca al espacio: tecnología láser para limpiar la basura espacial
El Centro de Láseres Pulsados participa en un proyecto internacional que durará 36 meses en el que está presente la Agencia Espacial Europea
Un joven de 20 años acusado de agredir sexualmente a su vecina de 13 en una urbanización del alfoz
La supuesta víctima llamó a su madre el miércoles y le dijo que había sido violada, tras lo que la familia denunció los hechos. Tras ser detenido, la juez dejó libre al chico, con una orden de alejamiento salvo para acceder a su casa
Adiós al buen tiempo: la AEMET avisa del día en el que las lluvias volverán a Salamanca
Esta situación se prolongará hasta la semana que viene, cuando la probabilidad aumentará
Un jurado popular juzgará la última semana de enero al acusado del crimen machista que conmocionó a Béjar
El fiscal solicita para el acusado una condena de 21 años de prisión. Le acusa de golpearla con un cenicero, sentarse a horcajadas sobre ella y asfixiarla
Un superbólido ilumina el cielo de Salamanca
Un destello varias veces más brillante que la Luna llena sorprendió a toda la península pasadas las 18:38 horas de este miércoles, 15 de octubre
Acaba en el calabozo tras ser sorprendido de madrugada robando chatarra en una nave de Salamanca
Entró en el recinto saltando la valla que lo delimita y accedió posteriormente a as instalaciones forzando el candado y varias de las estancias. Una vez llegaron los policías encontraron al autor escondido y un pico junto a una de las puertas de acceso
El festival taurino de Aerscyl sigue como un tiro: ¡nuevo récord de beneficios!
Por sexta edición consecutiva mejora sus marcas y se cierra con 57.883 euros a favor de la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León tras el festejo celebrado el pasado 4 de octubre en Ledesma
Alba de Tormes rinde tributo a sus mayores durante las fiestas de Santa Teresa
Los vecinos más veteranos de la villa ducal participan en su jornada especial con actividades culturales, encuentro gastronómico y momentos de convivencia
Gastón Valles: «Vi como un desafío venir a Unionistas»
«Quiero demostrar el nivel que tengo», ha dicho el delantero uruguayo en su presentación
Ciudad Rodrigo reivindicará la inclusión en la XXXV Marcha de Asprodes
El recorrido será de 10 kilómetros con salida desde la Plaza Mayor y llegada a Los Tilos, donde tendrá lugar el habitual convite de huevos con farinato
Carbajosa anuncia un nuevo corte en el suministro de agua potable
Mañana, 17 de octubre, las urbanizaciones Albahonda III, Albahonda IV y El Canal, se verán afectadas por este corte desde las 9:00 de la mañana debido a labores de mantenimiento en la red de suministro de agua
Herido tras caer de la moto en el paseo de Carmelitas
El aviso informando del accidente ha tenido lugar a las 15:21 horas de este jueves