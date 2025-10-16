De Salamanca al espacio: tecnología láser para limpiar la basura espacial El Centro de Láseres Pulsados participa en un proyecto internacional que durará 36 meses en el que está presente la Agencia Espacial Europea

La Gaceta Salamanca Jueves, 16 de octubre 2025, 12:09

El Centro de Láseres Pulsados, con sede en Salamanca, participa en STRATOLASER, un innovador proyecto internacional financiado por la Comisión Europea que busca ofrecer una solución al creciente problema de la basura espacial. Se estima que orbitan la Tierra más de 36.000 fragmentos de más de 10 centímetros, además de un millón de piezas más pequeñas y unos 2.500 satélites fuera de servicio, lo que supone un riesgo para los equipos en activo.

La iniciativa propone utilizar un sistema de ablación láser, es decir, desintegración térmica, mediante un haz de alta potencia lanzado desde un globo estratosférico. El objetivo es frenar los restos espaciales y reducir el riesgo de colisiones en el entorno orbital.

El proyecto cuenta con la participación de varios centros europeos de referencia. El Centro de Láseres Pulsados y el centro checo HiLASE desarrollarán la tecnología láser y los espejos de transmisión. El laboratorio GRVC liderará la iniciativa, mientras que el Fraunhofer FHR se encargará de la detección de la basura espacial y la Universidad Sapienza de Roma calculará las órbitas para su retirada.

En la reunión de lanzamiento, celebrada a principios de octubre, estuvieron presentes además organismos como Airbus Defence and Space, el Centro Aeroespacial Alemán (DLR), la Agencia Espacial Española (AEE) y la Agencia Espacial Europea (ESA), interesados en los avances de este proyecto.

STRATOLASER aspira a reforzar la protección de la infraestructura espacial europea con un sistema más económico, versátil y de menor mantenimiento que las soluciones actuales. Durante los próximos 36 meses, el consorcio llevará a cabo las primeras pruebas experimentales con dos globos estratosféricos: uno portará un fragmento de desecho y el otro un sistema láser a pequeña escala.

El objetivo es demostrar la viabilidad de eliminar residuos espaciales mediante láser desde la estratosfera, una tecnología que podría marcar un antes y un después en la limpieza del espacio.