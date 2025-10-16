La Junta inicia el pago del anticipo de las ayudas de la PAC, con 74,9 millones para Salamanca En el conjunto de la comunidad adelantará en el primer día habilitado un total de 498 millones

Susana Magdaleno SALAMANCA Jueves, 16 de octubre 2025, 14:22 | Actualizado 14:54h.

La Junta de Castilla y León ha iniciado hoy el pago del anticipo del 70 % a beneficiarios de las ayudas directas de la Política Agraria Común -PAC- correspondientes a las solicitudes de ayuda presentadas en 2025, en el primer día habilitado por la Comisión Europea para hacerlo.

Un total de 6.447 beneficiarios de Salamanca se repartirán 74.924.416 euros correspondientes a este primer pago y cuya cantidad principal corresponderá principalmente a la ayuda básica a la renta. Según señala la Junta de Castilla y León, para este anticipo se ha considerado la versión definitiva con la que se liquidó 2024, a la que se han añadido la gran mayoría de las solicitudes de cesión de derechos. No obstante, anuncia una nueva versión actualizada a comienzos del próximo diciembre con el objetivo de atender todos los casos en la liquidación de campaña.

Además, y como en campañas pasadas, los anticipos autorizados este jueves por la Junta de Castilla y León incluyen también el pago redistributivo a las primeras hectáreas de la explotación; la ayuda complementaria a los jóvenes agricultores, hasta un máximo de 100 hectáreas; las ayudas a ecorregímenes a los que los agricultores se acogen de forma voluntaria; así como los pagos por superficie ligados a la producción, como las proteínas de origen vegetal, la remolacha azucarera o los frutos de cáscara y algarrobas.

En cuanto a los sectores ganaderos, la Junta de Castilla y León ha anunciado que a lo largo de este mes de octubre se autorizarán los anticipos de las ayudas asociadas a la ganadería de vacuno de carne y de leche, así como el ovino y caprino, con importes unitarios fijados recientemente por el Fondo de Garantía Agraria.

Con la orden de pago del anticipo se cumple lo anunciado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que se comprometió a mantener el inicio de los pagos en el primer día habilitado para ello, como había ocurrido años anteriores en esta comunidad. En el pasado año, la Junta de Castilla y León autorizó también el anticipo el 16 de octubre y con una cantidad muy semejante a la de ahora: 484,8 millones de euros para Castilla y León y, de ellos, 74,7 destinados a Salamanca.

La provincia salmantina es la que más dinero recibe en la comunidad y el motivo principal es que el anticipo incluye los pagos por derechos, lo que afecta a los pastos. de gran peso en la provincia salmantina. A Salamanca le siguen en cuanto a mayores cuantías Burgos (72,1 millones de euros), Valladolid (68,1) y León (61,7). En el extremo contrario están, por este orden, Segovia (30,9), Soria (39) y Ávila (39,6).

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha destacado que el pago este a 49.081 agricultores y ganaderos en concepto de anticipo "demuestra el compromiso y la eficacia del Gobierno autonómico con la gestión de las ayudas europeas. Este paso supone cumplir el compromiso del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, con el campo de Castilla y León", ha resaltado.

El anticipo representa en torno al 70 % de las ayudas directas por superficie y comprende todas las intervenciones. Además, y según ha indicado la consejera, afecta a más del 90 % de los expedientes: el resto se completará con un nuevo abono previsto para la primera quincena de noviembre. En cuanto a otros pagos próximos, María González Corral ha adelantado el abono en este mes de octubre de 50 millones de euros adicionales en ayudas agroambientales y zonas con limitaciones naturales, con anticipos de hasta el 85 % del importe autorizado.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación había iniciado este jueves -y hasta el 30 de noviembre- el pago de 2.563 millones de euros a los organismos pagadores de las comunidades autónomas que, como Castilla y León, han solicitado fondos para realizar el pago de los anticipos a los beneficiarios de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC).