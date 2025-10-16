Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Gastón Valles, sobre el césped del Reina Sofía. LAYA

Gastón Valles: «Vi como un desafío venir a Unionistas»

«Quiero demostrar el nivel que tengo», ha dicho el delantero uruguayo en su presentación

Alex G. Santana

Salamanca

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:33

Unionistas ha presentado este jueves a Gastón Valles, el delantero uruguayo que ya tuvo unos minutos en el último encuentro contra el Mérida. Antonio Paz ha hablado de su llegada y el protagonista ha explicado por qué se decidió por el equipo salmantino: «Lo vi como un desafío».

«Venía de ocho meses de no competir y la incertidumbre de qué iba a pasar, pero me sentí bien. Fue poco tiempo, pero es bueno ir sumando minutos. No estoy al 110 % en lo físico, pero me sentó bien y también estoy entrenando bien, así que creo que voy por el buen camino», ha relatado sobre su debut.

Gastón ha explicado el motivo de su decisión: «Conocía a Unionistas de verle partidos, porque me gusta estar pendiente de Primera Federación. Y lo vi como un desafío. Cuando se comunicaron conmigo lo vi de buena manera y pensé que eraun buen lugar para volver a coger mi ritmo«.

Comparte posición con Pere Marco y Pachón, y así ve a sus compañeros: «Tenemos una competencia muy alta. Son dos buenas jugadores y cualquiera de los tres que juegue lo va a hacer muy bien».

«Cuando vienes de una lesión tan larga y difícil es normal que se dude de la salud de uno, pero yo tuve tranquilidad y me enfoqué en la recuperación y estar bien. Ahora quiero demostrar el nivel que tengo», ha reconocido.

Antonio Paz, el director deportivo de Unionistas, ha explicado que tienen hablado el poder llegar a un acuerdo para una posible salida del uruguayo si llega una oferta en el mercado de invierno.

