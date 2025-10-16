Un joven de 20 años acusado de agredir sexualmente a su vecina de 13 en una urbanización del alfoz La supuesta víctima llamó a su madre el miércoles y le dijo que había sido violada, tras lo que la familia denunció los hechos. Tras ser detenido, la juez dejó libre al chico, con una orden de alejamiento salvo para acceder a su casa

M. C. SALAMANCA Jueves, 16 de octubre 2025, 16:26 Comenta Compartir

Un joven de 20 años de edad ha sido detenido en las últimas horas tras ser acusado por su vecina, de 13, de agresión sexual. Los hechos tuvieron lugar este miércoles por la tarde, en una urbanización del extrarradio de Salamanca, cuando la adolescente llamó por teléfono a su madre, que en ese momento se encontraba fuera, y le dijo que había sido violada. Tras comparecer en el Juzgado de Guardia, el investigado ha quedado en libertad provisional, aunque con una orden de alejamiento de la menor.

Según ha podido saber LA GACETA, sobre las 17:30 horas la menor llamó a su madre para comunicarle lo que había ocurrido. Su progenitora al encontrarse a bastante distancia le dijo que lo pusiera en conocimiento de su hermano, que interpuso la correspondiente denuncia y la adolescente fue trasladada a un centro médico, aunque no quiso que entrara con ella su madre. De manera que desconoce el resultado de la exploración, aunque al parecer, si bien en el lugar se hallaron restos de semen, la menor no presenta desgarros ni otras muestras de violencia.

Tras tener conocimiento de los hechos, efectivos policiales procedieron a la detención del varón, que reside en la misma calle que la menor.

La madre de la supuesta víctima ha sido la única que este jueves ha declarado en el Juzgado de Instrucción número Dos de Salamanca, en funciones de guardia. El joven, que presenta un trastorno que podría afectar su capacidad de controlar su conducta, no declaró por indicación de su letrado. Por su parte, la menor tampoco declaró y será sometida a una explotación por parte del equipo técnico.

Tras ello, la juez ha ordenado la puesta en libertad para el detenido, investigado por un presunto delito de agresión sexual a menor de 16 años.

Además se le ha impuesto una orden de prohibición de aproximación a menos de 200 metros de la menor, de su centro de estudios y de cualquier otro lugar en el que se encuentre, con la salvedad, eso sí, de aquellos momentos en que el investigado la infrinja para entrar y salir de su domicilio, con la finalidad de respetar el derecho del investigado a residir en su casa.

En la legislación española, la edad mínima de consentimiento sexual está fijada en los 16 años, según el artículo 183 del Código Penal. Por debajo de esa edad, cualquier relación sexual con un menor se considera delito, incluso aunque exista aparente consentimiento, salvo que la diferencia de edad entre ambos sea escasa y se aprecie una relación de igualdad o madurez similar entre las partes.