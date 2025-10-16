Acaba en el calabozo tras ser sorprendido de madrugada robando chatarra en una nave de Salamanca Entró en el recinto saltando la valla que lo delimita y accedió posteriormente a as instalaciones forzando el candado y varias de las estancias. Una vez llegaron los policías encontraron al autor escondido y un pico junto a una de las puertas de acceso

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como autor de un robo con fuerza en el interior de un recinto privado, al cual accedió saltando la valla que lo delimita, para posteriormente forzar el candado de una nave y acceder a la misma.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este martes, teniendo conocimiento en dependencias policiales al activarse la alarma de intrusión en el recinto en el que se almacena chatarra.

Personados en el lugar los agentes, observaron que en la puerta de entrada había una herramienta que resultó ser un pico sin el mango.

Realizada una inspección en el interior localizan escondido entre una cisterna metálica y una barrera de mallazo metálico a una persona, el cual hizo caso omiso a los requerimientos de los agentes que le indicaron que saliera del lugar, por lo que estos procedieron a sacarlo del hueco en el que estaba.

Posteriormente comprobaron que en el interior de la nave hay un candado roto en el suelo y que varias de las puertas de las oficinas que había en el interior y otras estancias tienen signos de haber intentado forzarlas sin conseguirlo, así como dos cámaras de vigilancia fracturadas.

Ante los hechos observados los agentes proceden a la detención del varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza, siendo trasladado a dependencias policiales.

Una vez realizados todos los trámites y gestiones oportunas en dependencias policiales, se dio cuenta de los hechos al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de esta ciudad, pasando el detenido a disposición de su titular.