Carbajosa anuncia un nuevo corte en el suministro de agua potable Mañana, 17 de octubre, las urbanizaciones Albahonda III, Albahonda IV y El Canal, se verán afectadas por este corte desde las 9:00 de la mañana debido a labores de mantenimiento en la red de suministro de agua

EÑE/ Paula Zorita Carbajosa de la Sagrada Jueves, 16 de octubre 2025, 12:20

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha informado de que este viernes, 17 de octubre, se producirá una nueva interrupción temporal del suministro de agua potable en varias urbanizaciones del municipio, debido a trabajos de mejora en la red de distribución.

Según el comunicado municipal, el corte afectará a las urbanizaciones Albahonda III, Albahonda IV y El Canal, y comenzará a partir de las 9:00 horas de la mañana. El Consistorio asegura que «el servicio será restablecido a la mayor brevedad posible y pide disculpas por las molestias que esta incidencia pueda causar a los vecinos».

Este nuevo corte se suma a otros episodios registrados en los últimos meses en la localidad, donde los reventones y averías en la red de agua han sido relativamente frecuentes. El pasado 13 de octubre, un reventón en la calle Camino de Salamanca provocó problemas en la presión del agua en algunas zonas de urbanizaciones, aunque sin llegar a un corte total del suministro.

A finales de septiembre, otro reventón en la entrada del municipio, en la carretera de Alba de Tormes, dejó sin agua durante más de doce horas a buena parte de la urbanización Albahonda IV. En junio, dos incidencias consecutivas —una rotura en la tubería general y una burbuja de aire en el sistema— provocaron cortes totales y parciales en varias zonas, obligando incluso a movilizar camiones cisterna.

El Ayuntamiento de Carbajosa insiste en que las actuaciones programadas para este viernes forman parte del plan de mantenimiento y mejora de la red de abastecimiento, con el objetivo de reducir este tipo de averías y garantizar un servicio más estable.