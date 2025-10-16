Un superbólido ilumina el cielo de Salamanca Un destello varias veces más brillante que la Luna llena sorprendió a toda la península pasadas las 18:38 horas de este jueves, 16 de octubre

Elena Martín Salamanca Jueves, 16 de octubre 2025, 11:30

Un espectacular bólido surcó el cielo de Salamanca en la tarde de este miércoles, 15 de octubre. Lo hizo alrededor de las 18:38 horas, causando asombro entre quienes pudieron contemplarlo. El fenómeno, que ha sido confirmado por la Red de Investigación de Bólidos y Meteoritos (SPMN), a través de su cuenta de X, fue registrado por el astrofotógrafo Miguel A. Furones desde Navianos de Valverde, en Zamora.

#SUPERBÓLIDO #SPMN151025H SOBRE #SALAMANCA HOY a las 18h38m44s TUC (20h38 CEST). Así lo captó Miguel A. Furones @MAFurones desde Navianos de Valverde, #Zamora. Evento meteórico visible desde toda la península que pasa al listado @ice_csic para estudio

🧵 pic.twitter.com/bB4zRJ0ZeU — Red Investigación Bólidos y Meteoritos (SPMN) (@RedSpmn) October 15, 2025

Según los datos recopilados, el bólido presentó una magnitud absoluta de -16±2, lo cual indica que se trató de un evento de gran luminosidad. El fenómeno fue visible desde distintos puntos de la Península Ibérica, generando un notable interés entre aficionados y expertos en astronomía.

El Instituto de Ciencias del Espacio incorporará este suceso a su listado de eventos meteóricos para su estudio y análisis científico. Los bólidos como este se producen cuando fragmentos de cometas o asteroides penetran en la atmósfera terrestre a gran velocidad, provocando destellos de luz intensa que, en ocasiones, superan con creces la luminosidad de los planetas más brillantes.

¿Qué hay detrás de su magnitud?

El bólido que iluminó el cielo este miércoles en Salamanca alcanzó una magnitud que lo convierte en un fenómeno extremadamente brillante. En perspectiva, fue varias veces más luminoso que la Luna llena, que tiene una magnitud aproximada de -12, y muchísimo más brillante que los planetas más visibles, como Venus (-4,9), Júpiter (de -2 a -3) o Marte (de -1 a -2). Solo el Sol, con una magnitud de -26, supera su intensidad. Este destello hizo que el bólido fuera perfectamente visible desde cientos de kilómetros, generando un espectáculo digno de contemplar incluso a plena luz del atardecer.