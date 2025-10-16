El festival taurino de Aerscyl sigue como un tiro: ¡nuevo récord de beneficios!

Javier Lorenzo Salamanca Jueves, 16 de octubre 2025, 14:53 Comenta Compartir

Al festival taurino de Domingo López Chaves no hay quien lo pare, va como un tiro y ha vuelto a lograr superar sus mejores marcas. La sexta edición de este entrañable y solidario festejo, celebrado el pasado 4 de octubre en Ledesma, no solo batió récords de asistencia, sino que también logró una recaudación histórica hasta la fecha: 57.883 euros de beneficio, cantidad que se destinará íntegramente a apoyar a familias y niños de la asociación Aerscyl (Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León). Al reclamo de este festejo taurino se vendieron 1.799 entradas, incluidas todas las barreras de la plaza; y se logró una asistencia de 2.300 espectadores en total, ya que los niños hasta 14 años entraban gratis.

La edición de este año ha seguido la línea en ascenso desde que se inició en 2019, superándose en cada una de las seis entregas en cuanto a la recaudación se refiere. Así, tras los 51.468 euros que se consiguieron de beneficio el año pasado, este ascendió hasta los 57.883 euros, lo que significa un aumento de 6.415 euros más respecto a 2024. «Comenzamos con apenas 20.000 euros de recaudación hace seis años y alcanzar hoy casi 58.000 euros es algo que ni imaginábamos. Cada año esto va a más», manifestó bien orgulloso López Chaves, organizador, impulsor de este festival y padrino de honor de Aerscyl desde el pasado invierno, que además volvió a apelar a la gratitud con todos y cada uno de los que desinteresadamente colaboraron para que el evento volviera a ser un éxito: El diestro ledesmino dijo que uno de los «hitos del día» fue la alta participación ciudadana: «El pueblo de Ledesma se llenó de gente ese día, pero no solo eso, ya que además de las 1.799 entradas que se vendieron, volvió a ser muy significativa la aportación de las empresas que se anunciaron en las lonas publicitarias, la gente que compró los tickets de la paella solidaria, así como los donativos directos de las empresas colaboradoras... que permitió alcanzar unos ingresos totales de 65.991 euros. Los gastos se mantuvieron bajos (8.107 euros) en todo lo que se pudo, gracias al apoyo altruista de numerosos voluntarios, profesionales y patrocinadores«, sentenció López Chaves. El propio diestro también volvió a apelar a la «transparencia» de las cuentas que le dan sentido, vida y categoría a este festival. Así, en la rueda de prensa celebrada en el Museo taurino de Salamanca, detalló todos y cada uno de los ingresos y gastos que desembocaron en esos 57.883 euros finales que llenan de orgullo a la esencia de este festival y hacen la vida mejor a las más de 120 familias que componen Aerscyl.

En nombre de Aerscyl, José Luis Valencia, destacó el profundo impacto de esta recaudación y lo que supone para la Asociación: «Este dinero se convierte en terapias, becas, apoyo psicológico, actividades de ocio y, sobre todo, en respiro para las familias. Es una ayuda vital para llevar el día a día con mayor bienestar», afirmó emocionado. De la misma manera, también quiso recordar que estos fondos también sirven para financiar sesiones de piscina terapéutica para los niños, convivencias, apoyo físico y emocional para los más de 120 integrantes de este colectivo y familias que integran la asociación: «Desde que llegó el festival, hay un antes y un después en nuestra labor y en Aerscyl. Es una inyección de esperanza«, concluyó.