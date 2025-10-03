Estos son los suculentos beneficios de toda la historia del festival de López Chaves a favor de Aerscyl Acumula ya casi 175.000 euros en las cinco primeras ediciones desde que se estrenó el festival taurino en 2019 y que mañana sábado alcanzará su sexta edición en Ledesma

Javier Lorenzo Salamanca Viernes, 3 de octubre 2025, 07:30 Comenta Compartir

El festival taurino de Domingo López Chaves a favor de Aerscyl (Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León) alcanzará mañana su sexta edición con una cita a partir de las cinco de la tarde en la plaza de toros de Ledesma. Un festejo que se ha convertido ya en una de las citas solidarias más importantes del toreo que ha logrado recaudar casi 175.000 euros que han ido destinados de manera íntegra para esta asociación. La aventura comenzó en la edición de 2019 cuando entregó 20.185 euros; en 2020, a causa de la pandemia no se pudo celebrar un festival que se retomó en 2021 consiguiendo superar la primera cifra: 22.964 euros. Y de ahí en adelante no ha dejado de crecer. En la tercera edición de 2022 fueron 38.517 euros y al año siguiente41.786 euros que dieron pasado a la cifra récord del año pasado con 51.468 euros. En total, en las cinco ediciones ya celebradas del certamen se ha conseguido entregar a Aerscyl la cantidad de 174.920 euros.

Patricia Gálvez, representación de Aerscyl, ensalzó la impagable labor de López Chaves con la asociación el día que se presentó el cartel para el festejo de mañana: «No solo durante el día y en la organización del festival, sino todo el año. Para nosotros es muy importante sentirle cerca», y concretó que las aportaciones del mundo del toro en este festival las destinan de manera integra a las 130 familias que ya forman la asociación: «Todo ha servido para aumentar el importe de las becas, con más terapias para poder desarrollarse y que alivia la carga económica a las familias. Además se han creado otros proyectos y líneas de acción, como una de ocio específico, con talleres de cerámica, cocina, actividades navideñas, así como un viaje para los niños a Faunia. Y también ayudas para un asistente personal que apoye a lograr una vida más independiente en la vida diaria de cada uno de los niños», concluyó.

Así, mañana en la sexta edición del festival taurino de Aerscyl actuarán el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, y los diestros Javier Conde, Borja Jiménez, Antonio Grande —que sustituye a Marco Pérez— y el alumno de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca Íñigo Norte, que se enfrentarán a reses de San Pelayo, Domingo Hernández, Charro de Llen, Casasola y Montalvo.