StartupOlé llena Salamanca de talento, tecnología e inversión El alcalde, Carlos García Carbayo, subraya el avance de la ciudad en este ámbito con dos nuevos centros tecnológicos: para mayores y para el impulso del empleo joven

Belén Hernández Salamanca Jueves, 16 de octubre 2025, 14:05

La feria tecnológica y de innovación Startup Olé ha iniciado su actividad este jueves en el Palacio de Congresos para reafirmarse como una de las citas más importantes en su ámbito a nivel europeo al sumar más de 3.500 asistentes, 650 ponentes y 350 startups, 180 de ellas presentes en la cita salmantina.

Se trata de cifras que la convierten en una plataforma de un potente acento internacional «y líder en el ámbito universitario español», en palabras del CEO del evento, Emilio Corchado.

La tuna femenina ha dado la bienvenida a las autoridades que han presidido el acto oficial de apertura de la cita, entre ellos el alcalde, Carlos García Carbayo; el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias; el director general de Industria, Mariano Muñoz; el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado; el director del Ecyl en Salamanca, Juan Jesús Martín Chamoso; así como el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Díaz; y el presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), Antonio Rollán.

Ha llamado también la atención la asistencia del expolítico Albert Rivera entre el grupo de autoridades que han asistido a la cita que suma cinco eventos a nivel mundial a los que han asistido un total de 6.000 participantes, 1.000 ponentes, 500 startups y 300 inversores porque, no hay que olvidar, que entre los objetivos principales de la Feria se encuentra la conexión de empresas innovadoras con inversores para desarrollar sus proyectos.

Por otro lado, el presidente de La Salina, Javier Iglesias, aseguró que StartupOlé es una gran oportunidad para acercar a emprendedores con la innovación «y desarrollar proyectos y productos».

Ha puesto en acento en que a través de la innovación se crea un entramado de riqueza y una sociedad más justa. «En la provincia hay grandes oportunidades de desarrollo a través de las nuevas tecnologías, un ámbito que supone una gran promesa de avance del mundo rural», ha señalado, para destacar el aval de que esta tierra es un espacio de colaboración entre las administraciones públicas, y las instituciones con las entidades privadas, «un ámbito de trabajo único».

El alcalde, Carlos García Carbayo, ha aprovechado su intervención para recordar el esfuerzo municipal para lanzar el desarrollo tecnológico con cuatro centros y la planificación de un futuro Distrito. Pero también ha recordado la incorporación de dos nuevos centros a este entramado: uno destinado a reducir la brecha digital entre los mayores de la ciudad y el segundo, para impulsar el empleo tecnológico.

El director general de Industria, Mariano Muñoz, ha hecho hincapié en el apoyo al evento Systemeu que se desarrolla de forma paralela a StartupOlé para unir a proyectos de innovación de Castilla y León con los de otras cuatro regiones europeas. «La intención es que la Unión Europea funcione como una sola nación para hacer frente a los grandes competidores como son China y Estados Unidos».