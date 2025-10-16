Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Presentación del evento, con la participación del alcalde y varios concejales. S. DORADO

Ciudad Rodrigo reivindicará la inclusión en la XXXV Marcha de Asprodes

El recorrido será de 10 kilómetros con salida desde la Plaza Mayor y llegada a Los Tilos, donde tendrá lugar el habitual convite de huevos con farinato

S. Dorado

Ciudad Rodrigo

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:55

Comenta

El próximo sábado día 25 de octubre Ciudad Rodrigo celebrará la XXXV Marcha de Asprodes, un acontecimiento que busca alzar la voz en favor de la inclusión de las personas con discapacidad, como muestra de apoyo y solidaridad, y en el que se espera que tomen parte alrededor de 700 personas. La caminata dará comienzo a las 17:00 horas desde la Plaza Mayor y no es necesaria inscripción previa, aunque se convoca a los interesados a estar en el punto de inicio momentos antes para poder salir con puntualidad.

Frente a años anteriores, en los que la marcha se ha celebrado el domingo por la mañana, en esta edición se ha optado por el sábado por la tarde ya que, según indican desde la sede de Asprodes en Ciudad Rodrigo, «los niños suelen tener partido el domingo por la mañana, o bien no madrugan». De este modo, se busca favorecer la participación de los más pequeños. Además, la marcha no finalizará en el multiusos, sino en la plaza de los Tilos, próxima al Árbol Gordo, un punto de referencia con un entorno que la asociación considera muy propicio para la degustación y el momento de confraternización que reúne a los participantes.

El recorrido, de unos 10 kilómetros, será el siguiente: Plaza Mayor, calle San Juan, Puerta de Santiago, barrio El Puente, carretera antigua hacia Carpio de Azaba-Gallegos de Argañán, nuevamente el barrio El Puente, finca La Dehesita, la población de Conejera, y regreso por la antigua carretera hasta el Puente Nuevo, carretera de Portugal hasta el cruce con Ivanrey, avenida de Sefarad en dirección al Árbol Gordo, y finalmente plaza de Los Tilos.

El alcalde, Marcos Iglesias, y varios concejales del Ayuntamiento, asistieron esta mañana a la presentación del evento, en el que el propio regidor mirobrigense informó a los usuarios de Asprodes de su participación en la caminata, añadiendo que llevará un buen ritmo, un reto al que los protagonistas se unirán con entusiasmo.

