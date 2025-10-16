Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ambulancia de Emergencias Sanitarias de Sacyl en una foto de archivo. LAYA

Herido tras caer de la moto en el Paseo de Carmelitas

El aviso informando del accidente ha tenido lugar a las 15:21 horas de este jueves

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 16 de octubre 2025, 15:52

Un motorista de 30 años ha resultado herido tras sufrir una caída en el Paseo Carmelitas, a la altura del número 27, a las 15:21 horas de este jueves, según informan fuentes del 1-1-2 de Castilla y León.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado Policía Local y Nacional y una ambulancia del Sacyl para atender al varón, que se encontraba consciente.

