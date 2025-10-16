Herido tras caer de la moto en el Paseo de Carmelitas
El aviso informando del accidente ha tenido lugar a las 15:21 horas de este jueves
La Gaceta
Salamanca
Jueves, 16 de octubre 2025, 15:52
Un motorista de 30 años ha resultado herido tras sufrir una caída en el Paseo Carmelitas, a la altura del número 27, a las 15:21 horas de este jueves, según informan fuentes del 1-1-2 de Castilla y León.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado Policía Local y Nacional y una ambulancia del Sacyl para atender al varón, que se encontraba consciente.