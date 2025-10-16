La Audiencia Provincial señala para finales de enero el juicio a un hombre acusado de matar a su pareja sentimental en Béjar El fiscal solicita para el acusado una condena de 21 años de prisión y los hechos serán juzgados del 26 al 30 de enero

La Audiencia Provincial de Salamanca ha señalado para los días 26, 27, 28, 29 y 30 de enero el juicio con jurado a un hombre acusado de matar a su pareja sentimental en Béjar el 30 de agosto de 2023.

El fiscal solicita para el acusado una condena de 21años de prisión por un delito de asesinato con alevosía en el ámbito de la violencia sobre la mujer. Aprecia las agravantes de género y de parentesco y la atenuante de confesión.

La acusación particular eleva la petición de pena a 25 años de cárcel por considerar que el acusado es autor de un delito de asesinato con alevosía, con las agravantes de género y parentesco.

Por su parte, la defensa sostiene que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio imprudente pero mantiene que concurre la eximente completa de la responsabilidad penal al defender que el acusado actuó bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas.

El juicio se celebrará con jurado popular en la Audiencia Provincial de Salamanca. El sorteo para seleccionar a los integrantes del mismo tuvo lugar el pasado 1 de octubre. Los candidatos elegidos por sorteo tienen ahora plazo para presentar excusas.

La vista para las entrevistas y el análisis de los motivos alegados por los candidatos como excusa para no formar parte del tribunal popular se celebrará el próximo 10 de diciembre.

