Activo un incendio en Pozos de Hinojo que se originó en una vivienda y se extendió a terreno forestal Las llamas afectan a terreno arbolado, de matorral y agrícola, aún en perimetración

M. C. SALAMANCA Jueves, 16 de octubre 2025, 16:49 | Actualizado 17:30h. Comenta Compartir

La Junta mantiene activos dos incendios forestales declarados este jueves en la provincia de Salamanca, uno en Pozos de Hinojo, en la comarca de Vitigudino, y otro en El Cabaco, en la Sierra de Francia.

El primero de los incendios se declaró a las 16:18 horas en el término municipal de Pozos de Hinojo, según el parte de la Junta de Castilla y León (Inforcyl). El fuego permanece activo y afecta a una zona mixta de terreno agrícola y forestal.

Por el momento, se investiga el origen de las llamas, sin que se haya podido determinar si el fuego comenzó en una vivienda y se propagó al monte o si sucedió a la inversa. En el lugar trabajan ocho medios terrestres, entre ellos un agente medioambiental, y la superficie afectada -de arbolado, matorral y pasto- se encuentra en fase de perimetración.

Poco después, la Junta informó de un segundo incendio en el municipio de El Cabaco, en plena Sierra de Francia. Los equipos de extinción continuaban a media tarde trabajando para controlar las llamas, mientras se evalúa la superficie afectada.

Ambos fuegos se encuentran bajo investigación, y la Junta mantiene desplegados a los medios de extinción hasta su completa estabilización.