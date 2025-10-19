Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 19 de octubre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Domingo, 19 de octubre 2025, 21:03
Gran despliegue policial hasta el after de la Cuesta de Sancti Spíritus por una acalorada pelea
El incidente se ha producido pasadas las 7:00 horas de este domingo, 19 de octubre
«El Gobierno de Sánchez es el que hace caja con las personas más vulnerables»
«La ley dice que tienen que pagar el 50% de la dependencia y, en el último certificado, el Ejecutivo central aportó 326,6 millones de euros: un 36,75% frente al 50% que tenía que poner. ¿Quién está engañando a las personas de Castilla y León? ¿Quién está incumpliendo la ley?», recalca la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco
El trastorno poco común que obliga a Morante de la Puebla a retirarse
El legendario torero se ha cortado la coleta a causa de un trastorno disociativo. Quienes lo sufren actúan sin ser conscientes de lo que hacen y sufren cuadros de amnesia. Su causa se asocia con vivencias traumáticas y situaciones de estrés muy intensas
La acusación particular pide penas de 93 años de cárcel y la Fiscalía de 69 por 'la casa de los horrores': un cautiverio de más de un mes atada de pies y manos
Los letrados de la víctima reclaman 55 años de prisión para J.M.J.J. y 38 para su madre por uno de los sucesos más turbios de Salamanca. La joven fue liberada del domicilio, ubicado en la calle Linares del barrio del Carmen, el 10 de agosto de 2024
La Junta mantiene la PAU y se aparta de la CRUE para dar 'certidumbre'
Educación salió satisfecha por el modelo de 2025 y opta por repetirlo sin cambios. Las universidades de toda España han presentado una propuesta más práctica. La Junta opta por seguir el mismo examen para dar estabilidad a alumnos y profesores
80 años del faro de agua que señaló el norte de la capital
El depósito de la Chinchibarra, inaugurado en 1945, preside como un gran hito de piedra la campa -hoy, parque- en el que jugaron muchos niños salmantinos y donde se dice que nació el fútbol local
El serotipo 8 de la lengua azul llega a Salamanca
Confirmado el décimo caso de dermatosis nodular contagiosa en Cataluña
Tres incidentes marcan la madrugada de este domingo en la capital: el último se salda con un motorista trasladado al Hospital
El último se ha registrado pasadas las 6:00 horas
Salamanca 'se tiñe' de rosa por el cáncer
Unos 15.000 salmantinos han participado en la XI Marcha con el objetivo de apoyar la investigación y acompañar a los pacientes oncológicos en su lucha
Dolor en el pueblo por el adiós a un comercio con más de cien años: «Ha llegado el momento, cierro tranquila»
Argelina Sánchez ha gestionado el legado familiar los últimos 37 años: «Cierro las puertas tranquila»
El pueblo que cumple dos años sin recuperar los niveles de potabilidad: «Quieren que nos quedemos en los pueblos y no tenemos ni agua»
El Ayuntamiento confía en solucionar el problema con el uso de filtros de carbón activado
Sello salmantino en tres avances contra el cáncer de mama
Oncólogos y pacientes del Hospital, en los ensayos de compuestos que reducen la recaída. Una de las terapias podrían sustituir la quimioterapia en algunos enfermos
Cae el fraude en obras tras reforzar el control del impuesto municipal
Sin sanciones en 2024 y en lo que va de este 2025 tras anotarse cuatro en 2023. Desde 2019, se han recaudado 76.307 euros en multas, la mayoría abonadas hace dos años
De Amaia a Leire: los conciertos de La Oreja de Van Gogh que han dejado huella en Salamanca
Desde 1999, año en el que ofrecieron su primer concierto en la capital, la relación entre la banda donostiarra y la ciudad ha sido estrecha y fructífera: ha protagonizado una decena de conciertos en los últimos 25 años
Una colisión por alcance en el Paseo de la Estación se salda con una herida
El incidente se ha registrado poco antes de las 14:00 horas de este domingo, 19 de octubre
Clara derrota del Salamanca UDS frente al Numancia (3-1)
Los errores groseros en defensa le cuestan muy caro al conjunto de Jorge García, que jugó un encuentro muy desigual pese a contar con superioridad numérica durante los últimos 40 minutos por la expulsión de Cristian Delgado. Javi maquilló el resultado en el añadido
El Torneo Montessori vive su primera edición en La Valmuza Golf
Teresa Ramos (1ª Categoría), Pablo Rodríguez (2ª) y Juan Bermúdez de Castro (scratch), primeros clasificados
Marco Pérez disfruta del entrenamiento de Rayados invitado por Sergio Ramos
El diestro se encuentra en México para torear 20 corridas en el país