La acusación particular pide penas de 93 años de cárcel y la Fiscalía de 69 por 'la casa de los horrores': un cautiverio de más de un mes atada de pies y manos Los letrados de la víctima reclaman 55 años de prisión para J.M.J.J. y 38 para su madre por uno de los sucesos más turbios de Salamanca | La joven fue liberada del domicilio, ubicado en la calle Linares del barrio del Carmen, el 10 de agosto de 2024

La acusación particular reclama 93 años de cárcel en total para los acusados por el caso de 'la casa de los horrores'. Los abogados de la víctima han presentado ante la Audiencia Provincial de Salamanca su escrito en uno de los sucesos más turbios que se recuerdan en la historia de Salamanca y una de las causas más graves de violencia machista y de privación de libertad. Solicitan 55 años de prisión para J.M.J.J. y 38 para su madre, A.M.J.M., al considerar los autores y coautores de una sucesión estremecedora de delitos cometidos contra la víctima, joven que fue hallada atada, desnuda y con graves lesiones el 10 de agosto de 2024 en una vivienda de la calle Linares en el barrio del Carmen de Salamanca. Por su parte, la Fiscalía reclama 42 años y medio de prisión para él y 27 para su madre. Ambos escritos a los que ha tenido acceso LA GACETA coinciden en los delitos y el relato: una relación marcada por la dominación y la violencia extrema, que culminó con más de un mes de cautiverio.

En su escrito los letrados, Elías Carcedo y Macarena Díaz, describen un patrón de violencia y dominación que se inició en agosto de 2022, cuando J.M. comenzó una relación sentimental con la víctima, entonces de 17 años. Según la acusación particular, desde los primeros meses de convivencia en el domicilio de su madre, el varón ejerció control absoluto sobre la joven, a la que prohibía salir sola, relacionarse con otras personas o disponer de su propio teléfono. Era él quien contactaba con su familia para tranquilizarla cuando preguntaban por ella.

El documento detalla que la chica denunció los malos tratos y que en agosto de 2023 un juzgado le impuso al acusado la prohibición de acercarse o comunicarse con ella. No obstante, pese a conocer esa orden judicial, ambos retomaron la convivencia en septiembre de ese mismo año junto a la madre del agresor. Desde entonces, sostiene la acusación, las agresiones y amenazas se intensificaron. En enero de 2024, cuando la víctima logró huir por una ventana para refugiarse en casa de sus padres, J.M. la amenazó con «hincarle una navaja» a su padre si no regresaba con él.

El período más cruel comenzó hacia junio de 2024, cuando, al manifestar su intención de terminar con la relación, la joven fue atada a una cama con bridas en muñecas y tobillos, inmovilizada durante más de un mes. Permaneció desnuda sobre un colchón, sin poder asearse ni acudir al baño, alimentada con raciones mínimas de comida y agua, en una habitación donde —según relata el escrito— sus gritos de auxilio eran castigados con golpes, quemaduras de cigarrillo o la administración de tranquilizantes como trankimazin.

La acusación particular sostiene que durante ese tiempo sufrió agresiones sexuales repetidas por vía vaginal, anal y bucal, además de maltratos físicos y psicológicos continuos. Tanto el hijo como su madre, indica el escrito, hicieron uso de la tarjeta bancaria de la víctima para apropiarse cada mes de los 480 euros de la ayuda que recibía como víctima de violencia de género, incluso obligándola a acudir al banco cuando era necesario y tapando las heridas de sus muñecas con vendas.

Los abogados califican los hechos como delitos de agresión sexual continuada, detención ilegal, maltrato habitual, amenazas, estafa, extorsión, lesiones y atentadocontra la integridad moral, algunos agravados por parentesco y por razón de género. Además de las penas solicitadas de prisión, piden que ambos indemnicen solidariamente a la mujer con 71.000 euros por daños físicos, secuelas estéticas y sufrimiento psicológico. Por su parte, la Fiscalía solicita 31.200 euros de responsabilidad civil.

