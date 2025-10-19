De Amaia a Leire: los conciertos de La Oreja de Van Gogh que han dejado huella en Salamanca Desde 1999, año en el que ofrecieron su primer concierto en la capital, la relación entre la banda donostiarra y la ciudad ha sido estrecha y fructífera: ha protagonizado una decena de conciertos en los últimos 25 años

Hablar de La Oreja de Van Gogh implica hacer referencia a una de las bandas míticas del pop-rock español de todos los tiempos, y más aún cuando uno de sus miembros fundadores ha decidido regresar al grupo tras 18 años de andadura en solitario. Amaia Montero (vocalista) vuelve a La Oreja para iniciar, según anuncia el grupo, 'otra nueva etapa' en su camino. Y lo hace en el momento en que la agrupación donostiarra cumple su 30.º aniversario, y solo un año después de que la vocalista durante los últimos 16 años, Leire Martínez, anunciara su marcha de la banda.

Ampliar Después de tres actuaciones en locales pequeños, la gran presentación del grupo en Salamanca tuvo lugar en mayo de 2003 en la plaza de toros ante 5.000 personas.

Esta situación ha provocado una enorme expectación en todo el sector musical, pero también entre sus fans, que no ocultan las ganas de volver a disfrutar de nuevas canciones y de sus conciertos en directo. Y no tendrán que esperar mucho: la banda ha anunciado que habrá gira en 2026 para conmemorar sus tres décadas de trayectoria, y ya han confirmado las primeras 15 actuaciones. De momento, no figura Salamanca, pero no se descarta que aparezca en el futuro. Y es que la relación de esta ciudad con La Oreja de Van Gogh es estrecha y fructífera. No en vano, son 25 años de idilio musical.

Ampliar Imagen del último concierto ofrecido por Amaia Montero como vocalista del grupo en Salamanca en el año 2006.

Todo comenzó en 1999, apenas tres años después del nacimiento de la banda, con su presentación oficial en un local salmantino, situación que se repetiría un año después. Hasta que en 2001 llegó su verdadera puesta de largo, arropada por los universitarios, en el concierto que ofrecieron con motivo de la apertura del curso académico.

Solo tendrían que pasar dos años para que la banda de San Sebastián regresara a Salamanca en 2003 para presentar el álbum 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida'. Y lo hicieron por todo lo alto: ni más ni menos que con un concierto en la plaza de toros de La Glorieta ante más de 5.000 personas. Ya en ese momento, Amaia Montero reconocía su idilio con la ciudad: «El público de Salamanca siempre nos ha apoyado a tope», afirmaba en una entrevista a LA GACETA.

Ampliar Con Leire Martínez como vocalista, la primera actuación en Salamanca tiene lugar en junio de 2009 en el Multiusos. Todo un éxito.

La experiencia resultó tan enriquecedora para la banda donostiarra, que solo tres años después, en 2006, eligieron Salamanca para iniciar la gira nacional de presentación de su nuevo disco, 'Guapa', con motivo de sus diez años de andadura en la música. «Estamos encantados de abrir gira en Salamanca; nos entusiasma la ciudad por su belleza y su ambiente», afirmaba por entonces Haritz Garde. Más de 6.000 personas arroparon a la banda en el Multiusos, en lo que iba a ser, hasta la fecha, la última actuación en Salamanca de Amaia Montero como vocalista de la formación, que dejaría un año más tarde, en 2007.

Ampliar La última actuación de La Oreja de Van Gogh en Salamanca tuvo lugar en junio de 2021 en el CAEM y en plena pandemia, con un aforo del 50 por ciento. Lleva cuatro años sin pisar la ciudad.

En 2008 se incorpora como vocalista Leire Martínez, y solo un año después (2009), la banda vuelve a repetir escenario en el Multiusos, en el marco de la gira de presentación de 'A las 5 en el Astoria'. Y cuando aún no se habían apagado los ecos de esa actuación, repiten en 2010, esta vez en el CAEM (13 de marzo), con un formato innovador y arriesgado: por primera vez actuaban junto a una orquesta sinfónica, la Joven Orquesta Ciudad de Salamanca. La experiencia fue única e irrepetible. «Ha sido algo muy bonito, pese al desafío», señalaba Pablo Benegas, quien reconocía que en Salamanca han vivido «noches inolvidables, tanto musicales como algo más, porque siempre hemos aprovechado para disfrutar del ambiente de la ciudad».

Solo dos años después (marzo de 2012), regresaban a Salamanca para ofrecer otro inolvidable concierto en el Multiusos. Y tendrían que pasar nueve años para el regreso de La Oreja de Van Gogh a los escenarios salmantinos: fue en junio de 2021, en plena pandemia, lo que obligó a reducir el aforo del CAEM a la mitad. Esta ha sido la última actuación de la banda donostiarra en Salamanca. Un idilio que dura 25 años y que los incondicionales fans salmantinos confían en que siga muy vivo.