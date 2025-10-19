Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia, circulando por la capital. ARCHIVO

Una colisión por alcance en el Paseo de la Estación se salda con una herida

El incidente se ha registrado poco antes de las 14:00 horas de este domingo, 19 de octubre

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Domingo, 19 de octubre 2025, 14:45

Un accidente de tráfico se ha registrado en el mediodía de este domingo, 19 de octubre, en el cruce del Paseo de la Estación con la avenida de los Cipreses, al alcance de la glorieta.

El incidente, un golpe por alcance entre dos vehículos, se ha producido alrededor de las 13:51 horas.

Hasta el lugar, han acudido agentes de la Policía Local y personal sanitario del Sacyl tras quejarse una de las implicadas de un dolor cervical. Por el momento, se desconoce si la persona afectada ha precisado de traslado al Hospital.

