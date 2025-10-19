El pueblo que cumple dos años sin recuperar los niveles de potabilidad: «Quieren que nos quedemos en los pueblos y no tenemos ni agua» El Ayuntamiento confía en solucionar el problema con el uso de filtros de carbón activado

Villoruela es una de las localidades que más está sufriendo la falta de potabilidad del agua del suministro municipal. Sus vecinos llevan dos años seguidos sin poder consumir agua del grifo de sus casas, de acuerdo con la normativa vigente y según los criterios técnico-sanitarios de la calidad de agua de consumo.

«Los últimos resultados del muestreo del 11 de septiembre fueron 0,059 microgramos por litro de metolacloro y 0,027 de imidacloprid», informa el alcalde de Villoruela, Javier Miguel de la Torre. «La solución que se va a implementar es el uso de filtros de carbón activado; hemos solicitado la subvención del Plan Sequía 2025 y estamos a la espera de su confirmación», añade. Según el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), en este municipio los procesos de tratamiento se llevan a cabo mediante resinas de intercambio iónico aniónicas, desinfección y productos químicos.

Cantalpino es otro de los municipios que reciben suministro de agua potable por parte de la Diputación de Salamanca. Esta localidad también lleva años atravesando problemas de potabilidad en la red municipal. «Tenemos licitada y en proceso de fabricación la planta de tratamiento por ósmosis inversa», indica el alcalde de Cantalpino, Manuel Antonio Hierro. «De momento seguimos con suministro desde depósitos hasta que la planta esté en funcionamiento», añade el regidor.

Otra de las localidades que reciben agua potable desde depósitos instalados en un espacio público es Alaraz, donde disponen de tres sondeos con el fin de garantizar el suministro de agua en los hogares, en caso de que falle uno o dos. «Seguimos con restricciones porque los análisis arrojan un resultado de 11 microgramos de arsénico por litro de agua, cuando el límite permitido es de 10», indica el regidor, José Antonio Salinero Ríos. «Estamos esperando los análisis del agua de los sondeos para determinar qué tipo de filtro debemos instalar», explica el alcalde alaraceño.

Santiago de la Puebla también recibió suministro de agua por parte de La Salina en septiembre.

«Quieren que nos quedemos en los pueblos y no tenemos ni agua potable para fomentar la vida aquí», se queja una vecina de Villoruela.

La falta de suministro de agua potable que los vecinos de Villoruela llevan soportando desde hace más de dos años tiene un efecto directo en su calidad de vida. Es un problema que no solo afecta sus bolsillos, sino que los obliga a transportar garrafas y botellas de agua por la localidad. «Se lleva muy mal porque ya somos mayores. Hay que cargar la garrafa y la botella, y eso es mucho peso», manifiesta un vecino con enfado.

Los habitantes de la localidad critican la ausencia de respuestas por parte de la administración pública. «Llevamos un montón de tiempo y no nos dan una solución. No sé qué pasará, se lleva mal», indica un varón. «Es un fastidio; tenemos la costumbre de abrir el grifo y tener agua apta para el consumo. Ahora tenemos que andar con garrafas y botellas», continúa otra vecina de la localidad.

«Nos gustaría que arreglaran el problema. De momento la compramos, pero es un gasto extra», detallan otras dos vecinas de esta localidad, que no descartan salir a manifestarse si la situación continúa igual. «Un día nos vamos a cabrear y no adelantamos nada», añaden.

Por su parte, Víctor Monsalvo, doctor en Ingeniería Química, quien ha elaborado un informe con soluciones para problemas con plaguicidas o nitratos, destaca el terrible efecto que tiene la falta de agua potable en las pequeñas poblaciones. «Los municipios sin acceso a agua de calidad ven muy mermadas sus posibilidades de progreso», añade.