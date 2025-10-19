Cae el fraude en obras tras reforzar el control del impuesto municipal Sin sanciones en 2024 y en lo que va de este 2025 tras anotarse cuatro en 2023. Desde 2019, se han recaudado 76.307 euros en multas, la mayoría abonadas hace dos años

Belén Hernández Salamanca Domingo, 19 de octubre 2025, 12:44 Comenta Compartir

Seis años después de reforzarse el control sobre los fraudes en el pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), las sanciones han caído hasta casi desaparecer en la capital salmantina: ninguna en 2024 y ninguna en lo que va de 2025, pese a haberse tramitado 16 expedientes.

El Ayuntamiento de Salamanca decidió endurecer la vigilancia en 2019 para poner fin a las picarescas en torno a este tributo, que grava la ejecución de obras y reformas, especialmente en el ámbito doméstico, donde a menudo no se declaran las actuaciones o se presentan proyectos de menor entidad con el fin de pagar menos, ya que el impuesto se calcula en función del presupuesto de la obra.

En Salamanca, el control llega incluso a los contenedores de escombros, donde se comprueba que los restos depositados coinciden con las actuaciones declaradas. De este modo, se detectan casos en los que, por ejemplo, un propietario paga el impuesto por reformar un baño cuando, en realidad, acomete una rehabilitación integral del inmueble.

Ampliar Un cerrajero durante la reforma de un local en la ciudad de Salamanca.

Según los datos municipales, en 2019 —primer año del refuerzo del control por irregularidades del ICIO— se abrieron 24 expedientes, uno de ellos con sanción. Tras el paréntesis de la pandemia, cuando las restricciones redujeron drásticamente la actividad, en 2021 se tramitaron 20 expedientes, con una sanción y otra coercitiva por reincidencia. El año 2023 fue el más intenso, con 26 expedientes, cuatro sanciones y tres multas coercitivas. Desde entonces, la tendencia es de cumplimiento casi total: 14 expedientes en 2024 y 16 en lo que va de 2025, sin sanciones registradas.

La tentación de fraude en este impuesto no es exclusiva de Salamanca. Este mismo septiembre, el Ayuntamiento de Burgos anunció un refuerzo de inspecciones para evitar declaraciones falsas de obras en pisos con presupuestos muy inferiores a los reales. El control no es sencillo, ya que las irregularidades se producen dentro de viviendas particulares, lo que requiere la intervención tanto de la Policía Local como de personal técnico municipal.

Entre 2019 y 2025, las sanciones impuestas en Salamanca suman 76.307 euros, de los cuales 45.307 corresponden a 2023. Según los datos oficiales, ese año concentró tres de cada cinco euros abonados en multas. En concreto, cinco infractores pagaron 1.625 euros por sanciones leves; otro afrontó una multa de 7.800 euros; y se sumaron 15.079 euros por reincidencias. Además, hubo dos sanciones leves más: una de 5.500 euros más 60 por reincidencia, y otra de 7.750 euros más 2.618 de multa coercitiva. En total, el periodo de refuerzo del control en Salamanca acumula 127 expedientes, 7 sanciones y 4 coercitivas.