El serotipo 8 de la lengua azul llega a Salamanca

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado la presencia del serotipo 8 de lengua azul en la provincia de Salamanca, en concreto en una explotación ganadera de vacuno de Chagarcía Medianero, en la comarca de Alba de Tormes. La explotación tiene un censo de 344 ejemplares, según informa el Gobierno de España. El pasado 12 de agosto, el Ministerio de Agricultura había confirmado el serotipo 3 en una explotación de la comarca de Béjar, en Lagunilla y de ganado ovino, por lo que ya los dos circulan por la provincia.

La lengua azul es una enfermedad vírica transmitida por la picadura de mosquitos de género Culicoides y que afecta a rumiantes tanto domésticos como salvajes, no al hombre, y, principalmente, al ganado ovino. Este año no es obligatoria la vacunación, una vez que Ministerio de Agricultura y comunidades acordaron que la península, más Ceuta y Melilla, fueran zona «sin estatus». Además, Baleares quedó entonces sometida al programa de erradicación, mientras que Canarias es zona libre.

En el último informe elaborado por el Gobierno de España con fecha de 15 de octubre, el Ministerio recuerda que desde el pasado 1 de abril los laboratorios regionales de sanidad animal y el central de veterinaria de Algete, laboratorio nacional de referencia de la enfermedad, han confirmado la presencia de lengua azul en las provincias y comunidades autónomas de: Andalucía, Extremadura, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Murcia, Madrid, Burgos, Ávila, Segovia, León, Soria, Salamanca, Zamora, Palencia, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Huesca, Mallorca, Zaragoza, Lérida y Valencia. Desde el pasado 7 de octubre, fecha del anterior recuento, se había detectado el serotipo 3 en Guadalajara, y presencia del 8 en Ávila. Con posterioridad al último informe publicado por el Ministerio de Agricultura se confirmaron los casos de Chagarcía Medianero y Guadalaviar (Teruel).

El Ministerio de Agricultura insiste en la necesidad de que las comunidades comuniquen las sospechas de nuevos serotipos detectados, así como aquellos casos de gravedad o con características no esperadas. Además, resalta la necesidad de reforzar medidas de sensibilización y destaca la importancia de vacunar al ganado. Apunta que es «la mejor herramienta» para prevenir la morbilidad y mortalidad.

Por otra parte, los casos de dermatosis nodular contagiosa aumentan y, en concreto, el Ministerio ha confirmado el décimo, también en Gerona (Cassà de la Selva) con cuatro animales afectados de los 151 sensibles. El protocolo de esta enfermedad contagiosa obliga al sacrificio de todo el ganado de la explotación y a la eliminación de los cadáveres. El Ministerio de Agricultura anuncia que Francia comunicará en breve tres focos en Prades, en Perpiñán, fuera de la zona de vigilancia adoptada por el gobierno francés.