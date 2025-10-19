El Torneo Montessori vive su primera edición en La Valmuza Golf

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 19 de octubre 2025, 17:08 Comenta Compartir

Cierre de una completísima semana en La Valmuza Golf con la celebración de la primera edición del Torneo del Colegio Montessori, que ha nacido coincidiendo con la celebración del 50 aniversario del centro. Todos los participantes recibieron el correspondiente welcome pack y pudieron disfrutar también de un vino de honor, además de optar a numerosos regalos en el sorteo que acompañó a la entrega de premios. Fue un día lleno de deporte, buen ambiente y sorpresas, que hicieron que el Torneo del Colegio Montessori entrara a lo grande en el calendario de La Valmuza Golf.

Imágenes de la entrega de premios.

Teresa Ramos fue la vencedora en Primera Categoría con 40 puntos, seguida por Miguel Ángel Palacios y Antonio Oliva. Pablo Rodríguez se llevó el primer puesto en Segunda con 45, con Fortunato Barriales segundo y Amador Ratero tercero. Y Juan Bermúdez de Castro fue el ganador scratch.

